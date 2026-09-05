Home > धर्म > Dahi Handi 2026: गोविंदा आला रे..! अद्भुत संयोग में दही हांडी आज, जन्माष्टमी के अगले दिन ही क्यों फोड़ी जाती मटकी? जानें पूजा विधि, मुहूर्त

Dahi Handi 2026: गोविंदा आला रे..! अद्भुत संयोग में दही हांडी आज, जन्माष्टमी के अगले दिन ही क्यों फोड़ी जाती मटकी? जानें पूजा विधि, मुहूर्त

Dahi Handi 2026: पूरे देश में आज यानी 5 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा दही हांडी का पर्व मनाया जा रहा है. जन्माष्टमी के अगले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में कान्हा की माखन चोरी की नटखट लीला को याद किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, दही हांडी जन्माष्टमी के अगले दिन ही क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त-

By: Lalit Kumar | Published: September 5, 2026 9:43:26 AM IST

dahi handi 2026
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Dahi Handi 2026: पूरे देश में आज यानी 5 सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा दही हांडी का पर्व मनाया जा रहा है. जन्माष्टमी के अगले दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में कान्हा की माखन चोरी की नटखट लीला को याद किया जाता है. यही वजह है कि, जन्माष्टमी की रात कान्हा के जन्म के बाद अगले ही दिन देशभर में ‘गोविंदा आला रे!’ के जयकारे गूंजने लगते हैं. कहीं ऊंचाई पर दही-माखन से भरी मटकी लटकाई जाती है तो कहीं गोविंदाओं की टोलियां एक-दूसरे के कंधों पर चढ़कर मानव पिरामिड बनाती हैं. जैसे ही सबसे ऊपर पहुंचा गोविंदा मटकी फोड़ता है, पूरा माहौल कृष्ण भक्ति और उल्लास से भर जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, दही हांडी जन्माष्टमी के अगले दिन ही क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं दही हांडी की पूरी कहानी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त-

जन्माष्टमी के अगले दिन क्यों फोड़ी जाती दही हांडी?

मान्यता है कि, भगवान श्रीकृष्ण को बचपन से ही माखन बेहद प्रिय था. गोकुल में कान्हा अक्सर अपनी सखाओं की टोली के साथ गोपियों के घर पहुंच जाते और मटकी में रखा माखन चट कर जाते थे. उनकी शरारतों से परेशान होकर गोपियों ने माखन की मटकियां ऊंचाई पर लटकानी शुरू कर दीं. लेकिन नटखट नंदलाल भी कहां हार मानने वाले थे!

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कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर आते और सभी मिलकर एक-दूसरे के कंधों पर चढ़ते. देखते ही देखते मानव पिरामिड तैयार हो जाता और सबसे ऊपर पहुंचा साथी मटकी फोड़ देता. इसके बाद सभी मिलकर दही-माखन का आनंद लेते. कान्हा की इसी बाल लीला की याद में जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव मनाने की परंपरा है. महाराष्ट्र में इसे विशेष धूमधाम से मनाया जाता है. कई स्थानों पर इसे गोपालकाला के नाम से भी जाना जाता है.

दही हांडी पर ऐसे करें कान्हा की पूजा

  • सबसे पहले कान्हा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर साफ जल से अभिषेक करें.
  • उन्हें नए वस्त्र पहनाकर मुकुट, बांसुरी और चंदन के तिलक से श्रृंगार करें.
  • भगवान को सुंदर झूले में विराजमान कर श्रद्धा से झूला झुलाएं.
  • एक छोटी मटकी में दही, मक्खन, पोहा, सूखे मेवे और सिक्के रखकर पूजा स्थल पर स्थापित करें.
  • कान्हा को माखन-मिश्री, पंचमेवा और गोपालकाला का भोग लगाएं.
  • घी का दीपक और कपूर जलाकर श्रीकृष्ण की आरती करें.
  • पूजा के बाद प्रसाद परिवार और अन्य भक्तों में बांटें.

दही हांडी पर क्या है शुभ मुहूर्त?

पंचांग के अनुसार, आज दही हांडी के दिन वज्र योग रहेगा. अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 बजे तक रहेगा, जबकि अमृत काल दोपहर 1:16 बजे से 2:45 बजे तक बताया गया है. पूजा या शुभ कार्य के लिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय का मिलान करना बेहतर रहेगा.

Tags: dahi handiDharmreligion news
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