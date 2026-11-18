Cyclone Akvan Name History: समुद्र में उठने वाले तूफान अपने साथ तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और तबाही का खतरा लेकर आते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तूफानों के नाम इतने अनोखे क्यों होते हैं? हाल ही में चर्चा में आया चक्रवात ‘अकवान’ भी अपने नाम की वजह से खास है. इसका नाम किसी वैज्ञानिक शब्द या भौगोलिक स्थान पर नहीं, बल्कि फारसी महाकाव्य में वर्णित एक मायावी राक्षस के नाम पर रखा गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें अकवान के नाम के पीछे छिपी सदियों पुरानी कहानी के बारे में.

कैसे निकला अकवान का नाम?

अकवान नाम की कहानी फारस यानी आज का ईरान के प्रसिद्ध महाकाव्य शाहनामा से जुड़ी है. इस महाकाव्य की रचना 10वीं-11वीं सदी के बीच महान फारसी कवि फिरदौसी ने की थी. इसमें राजाओं, योद्धाओं, युद्धों और पौराणिक प्राणियों की कई दिलचस्प कहानियां मिलती हैं. इसी ग्रंथ में अकवान-ए-दीव नाम के एक शक्तिशाली दानव का जिक्र है. उसे मायावी शक्तियों वाला राक्षस बताया गया है, जो अपना रूप बदल सकता था. वह अक्सर जंगली गधे का रूप धारण कर लेता था. उसका शरीर बेहद विशाल और ताकतवर था. अकवान की कहानी में उसकी चालाकी और छल करने की प्रवृत्ति भी खास तौर पर दिखाई देती है.

जब रुस्तम और अकवान के बीच हुआ भयंकर मुकाबला

शाहनामा की सबसे दिलचस्प कथाओं में से एक अकवान और महान योद्धा रुस्तम के बीच संघर्ष की है. कहानी के मुताबिक, अकवान शाह के पशुओं को नुकसान पहुंचा रहा था. उसे पकड़ने के लिए रुस्तम निकले. इस दौरान उन्होंने जंगली गधे का रूप धारण किए अकवान का पीछा किया. यह संघर्ष तीन दिन और तीन रात तक चलता रहा. लंबी लड़ाई के बाद थककर रुस्तम एक मैदान में सो गए. इसी मौके का फायदा उठाकर अकवान ने उनके नीचे की जमीन को काटकर उन्हें चट्टान समेत हवा में उठा लिया. इसके बाद उसने रुस्तम से पूछा कि उन्हें पहाड़ की ऊंची चोटियों पर फेंके या समुद्र की गहराई में.

रुस्तम अकवान की चाल समझ गए. उन्हें मालूम था कि दानव उनकी इच्छा के उलट ही काम करेगा. इसलिए उन्होंने पहाड़ों पर फेंकने की इच्छा जताई. अकवान ने उन्हें समुद्र में फेक दिया. लेकिन रुस्तम कुशल तैराक थे और किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए. इसके बाद उन्होंने दोबारा अकवान का सामना किया और अपने फंदे में फंसाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया.

आखिर तूफान का नाम अकवान ही क्यों रखा गया?

अब सवाल उठता है कि फारसी महाकाव्य के इस राक्षस का नाम बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात को क्यों दिया गया? दरअसल, चक्रवात अकवान का नाम ईरान ने सुझाया था. उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों के नामकरण के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयु्क्त राष्ट्र के एशिया-प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP) के तहत एक विशेष व्यवस्था है.

इसमें भारत, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन समेत 13 देश शामिल हैं. हर देश ने 13 नाम सुझाए हैं, जिससे कुल 169 नामों की लिस्ट बन गई है. इस लिस्ट में ईरान का सुझाया गया अकवान नाम भी शामिल है.

20 नवंबर को तट से टकरा सकता है अकवान

इस बीच, मौसम विभाग ने भी असली साइक्लोन अकवान को लेकर चेतावनी जारी की है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 18 नवंबर, 2026 को अकवान एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदल गया है. इसके 20 नवंबर को दोपहर तक मछलीपट्टनम और पुरी के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की उम्मीद है. हवाएं 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की उम्मीद है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं.