Copper Ring Benefits: आपकी किस्मत बदल देगा ये सस्ता सा तांबे का छल्ला, जानें कौन-कौन पहन सकता है ये रिंग?

Copper Ring Benefits: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अलग-अलग रत्न और धातु पहनने से आपको कई तरह के लाभ होते हैं. आज हम आपको तांबे का छल्ला या अंगूठी पहनने से मिलने वाले लाभों के बारे में बताने वाले हैं. तांबे का छल्ला पहनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरुरी है.

By: Preeti Rajput | Published: February 8, 2026 1:21:21 PM IST

आज हम आपको तांबे का छल्ला या अंगूठी पहनने से मिलने वाले लाभों के बारे में बताने वाले हैं.
आज हम आपको तांबे का छल्ला या अंगूठी पहनने से मिलने वाले लाभों के बारे में बताने वाले हैं.


Copper Ring Benefits: कई लोग अपने हाथों में चांदी का छल्ला या फिर अंगूठी पहनते हैं. लेकिन यह केवल एक आभूषण नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसका काफी महत्व होता है. ऐसे ही तांबे का छल्ला पहने से भी लोगों को लाभ मिलता है. 

तांबे का छल्ला 

ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, तांबे सूर्य से जुड़ा हुआ होता है. यदी ऐसे में तांबे का छल्ला पहनते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है. साथ ही इसे मंगल ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है. जिसके कारण कुंडली में मंगल को मजबूर करने के लिए चांदी का छल्ला पहनना चाहिए. 

किन राशियों को होता है लाभ?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, तांबे का छल्ला मेंष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए अधिक शुभ माना जाता है. साथ ही जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें भी तांबे का छल्ला पहनने को कहा जाता है. 

तांबे का छल्ला पहनने के फायदे 

हिंदू धर्म में सूर्य ग्रह को यश और सम्मान का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में यदि आप तांबे की अंगूठी पहनते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत रहती है. इससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है. इसके साथ ही तांबे की अंगूठी पहनने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है. इसी के साथ जातक के लिए तरक्की और धन के लाभ के भी योग बनते हैं. 

तांबे का छल्ला पहनने के नियम 

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ताबे का छल्ला पहनने के लिए रविवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है. इसके पीछे का कारण यह है कि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है. तांबा सूर्य ग्रह का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इसे अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में पहनना अच्छा होता है. इस उंगली को सूर्य की उंगली कहा जाता है. 

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

