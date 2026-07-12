Home > धर्म > “हाथों में मंजीरा, होठों पर तेरा नाम, पुरी की गलियों में बसता है साक्षात धाम; जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की पूरी जानकारी

“हाथों में मंजीरा, होठों पर तेरा नाम, पुरी की गलियों में बसता है साक्षात धाम; जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की पूरी जानकारी

भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए ओडिशा सरकार ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. ओडिशा के पुरी में 2026 की रथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व और बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 12, 2026 7:31:30 PM IST

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की पूरी जानकारी
जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की पूरी जानकारी


Odisha News: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए ओडिशा सरकार ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. ओडिशा के पुरी में 2026 की रथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व और बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

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सुरक्षा में 12 हजार से अधिक राज्य पुलिसकर्मी, NSG के ब्लैक कैट कमांडो, और 15 CAPF कंपनियां तैनात रहेंगी. आसमान से निगरानी के लिए पूरे शहर को ‘नो-फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था की अंतिम समीक्षा ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (DGP) वाई. बी. खुरानिया की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में की गई.

12,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रथ यात्रा के दौरान पुरी शहर में करीब 12,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी. इनमें ओडिशा पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और अन्य विशेष इकाइयों के जवान शामिल होंगे. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में 70 पुलिस सहायता केंद्र (Police Aid Posts) भी स्थापित किए जाएंगे.

ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल 

रथ यात्रा के दौरान भीड़ और यातायात की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा बड़दांडा (ग्रैंड रोड) और अन्य संवेदनशील स्थानों पर 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी.

पांच स्तरीय सुरक्षा घेरा 

श्री जगन्नाथ मंदिर और तीनों रथों की सुरक्षा के लिए पांच स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ग्रैंड रोड पर क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को भी तैनात किया जाएगा.

30 पार्किंग स्थल चिन्हित

श्रद्धालुओं और वाहनों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 30 पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं, जिनमें आठ नए पार्किंग क्षेत्र भी शामिल हैं. इसके अलावा श्रद्धालुओं को ट्रैफिक, मंदिर की नीतियों, अनुष्ठानों और सुरक्षा संबंधी जानकारी विशेष चैटबॉट सेवा के जरिए रियल-टाइम उपलब्ध कराई जाएगी.

सुखद अनुभव के लिए आशावान

प्रशासन का लक्ष्य है कि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का दर्शन कर सकें और सुखद अनुभव के साथ अपने घर लौटें.

Tags: Odisha NewsPURI RATH YATRA 2026PURI RTH YATRA
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