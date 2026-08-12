चुलकाना धाम का रहस्यमयी पीपल! जिसके हर पत्ते में छेद देखकर रह जाएंगे हैरान, जानें खाटू श्याम का कनेक्शन

Chulkana Dham: दुनियाभर में फेमस राजस्थान का सीकर खाटूश्याम मंदिर को आज कौन नहीं जानता है. भक्तों की मान्यता है कि, जो भी भक्त यहां बाबा के दरबार में आता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं. श्याम भक्तों के लिए खाटूश्याम मंदिर बहुत खास है. यहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा सहित देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. लेकिन, क्या आपको पता कि खाटूश्याम मंदिर के अलावा एक और जगह है जहां पर दूर दराज से भक्त आते हैं और उस जगह पर ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था. जी हां, इस जगह का नाम है चुलकाना धाम…, यह जगह श्याम भक्तों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है.

हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा क्षेत्र में स्थित चुलकाना धाम आस्था और पौराणिक मान्यताओं के कारण देशभर में श्रद्धालुओं के बीच खास पहचान रखता है. मान्यता है कि यही वह पावन स्थान है, जहां महाभारत काल के वीर बर्बरीक ने भगवान श्रीकृष्ण को अपना शीश दान किया था और बाद में खाटू श्याम के रूप में उनकी पूजा होने लगी. लेकिन, इस धाम से जुड़ी एक और मान्यता श्रद्धालुओं को बेहद आकर्षित करती है- यहां मौजूद एक प्राचीन पीपल का पेड़, जिसके पत्तों में छोटे-छोटे छेद दिखाई देते हैं. आखिर इन छेदों का रहस्य क्या है और इसका खाटू श्याम से क्या संबंध बताया जाता है? पढ़िए धाम से जुड़ी रोचक बातें-

महाभारत काल से जुड़ा है चुलकाना धाम

पौराणिक मान्यता के अनुसार, बर्बरीक महाभारत के महान योद्धाओं में शामिल थे. उन्हें तीन अमोघ बाण प्राप्त थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि युद्ध में वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे. मतलब हारे का सहारा बनेंगे. भगवान श्रीकृष्ण जब उनकी शक्ति से परिचित हुए तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली. कहा जाता है कि, श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने के लिए कहा. बर्बरीक ने बाण चलाया तो उसने पेड़ के पत्तों को भेद दिया. मान्यता है कि एक पत्ता श्रीकृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण ने उस पत्ते को भी खोज लिया. इसी कथा से चुलकाना धाम के पीपल के पत्तों में छेद होने की मान्यता को जोड़ा जाता है.

हर पत्ते में छेद का रहस्य क्या है?

चुलकाना धाम में श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास प्रचलित है कि, यहां पीपल के पत्तों में दिखाई देने वाले छेद उसी दिव्य बाण की कथा की याद दिलाते हैं. भक्त इसे बर्बरीक की अद्भुत धनुर्विद्या और भगवान श्रीकृष्ण की लीला से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, पेड़ के हर पत्ते में छेद होने की बात एक धार्मिक मान्यता है.

बर्बरीक से कैसे जुड़े खाटू श्याम?

कथा के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के शीश का दान लेने के बाद उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में उनकी पूजा श्याम नाम से होगी. यही कारण है कि राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में भगवान खाटू श्याम को बर्बरीक का स्वरूप माना जाता है.

चुलकाना धाम को बर्बरीक की तपस्या और शीश दान से जुड़ा पवित्र स्थल मानने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान इसलिए भी खास है. यहां भक्त श्याम बाबा से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन होते हैं.

आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम

चुलकाना धाम की खासियत सिर्फ मंदिर और धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है. यहां की कथाएं महाभारत, बर्बरीक और भगवान श्रीकृष्ण की लीला से जुड़ी हुई हैं, वहीं रहस्यमयी पीपल की कहानी श्रद्धालुओं की उत्सुकता और बढ़ा देती है.