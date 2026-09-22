Home > धर्म > न काशी, न उज्जैन… चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक ही जगह होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन! रहस्यमयी है त्रिदेव धाम

न काशी, न उज्जैन… चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक ही जगह होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन! रहस्यमयी है त्रिदेव धाम

Chittorgarh Tridev Dham: राजस्थान की धरती पर बने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पहचान सिर्फ वीरता, शौर्य और इतिहास की कहानियों से नहीं है. इस विशाल दुर्ग परिसर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनसे धार्मिक आस्था और लोककथाएं जुड़ी हुई हैं. इन्हीं में एक ऐसा मंदिर भी बताया जाता है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव से जुड़ी धार्मिक मान्यता लोगों को आकर्षित करती है.

By: Lalit Kumar | Published: September 22, 2026 2:10:49 PM IST

Chittorgarh Tridev Dham
Chittorgarh Tridev Dham


Chittorgarh Tridev Dham: राजस्थान की धरती पर बने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पहचान सिर्फ वीरता, शौर्य और इतिहास की कहानियों से नहीं है. इस विशाल दुर्ग परिसर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं, जिनसे धार्मिक आस्था और लोककथाएं जुड़ी हुई हैं. इन्हीं में एक ऐसा मंदिर भी बताया जाता है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव से जुड़ी धार्मिक मान्यता लोगों को आकर्षित करती है. एक ही स्थान पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव की उपासना का विचार ही इसे खास बना देता है. यही वजह है कि चित्तौड़गढ़ आने वाले श्रद्धालु इस धाम को अलग नजरिए से देखते हैं. अब सवाल है कि, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहां है त्रिदेव धाम? एक जगह त्रिदेव की पूजा की मान्यता क्या है? पढ़िए इस धाम से जुड़ी रोचक कथा-

चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहां है त्रिदेव धाम?

चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक दुर्गों में गिना जाता है. दुर्ग के भीतर कई प्राचीन मंदिर, जलाशय और ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं. इन धार्मिक स्थलों में त्रिदेव से जुड़ा मंदिर भी स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है. हालांकि, स्थानीय परंपराओं में इस मंदिर की पहचान और उससे जुड़ी कथाओं का विवरण अलग-अलग मिलता है.

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एक जगह त्रिदेव की पूजा की मान्यता

हिंदू धार्मिक परंपरा में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालनकर्ता और भगवान शिव को संहार एवं परिवर्तन का देवता माना जाता है. तीनों देवताओं को मिलाकर त्रिमूर्ति या त्रिदेव की संकल्पना सामने आती है. इसी धार्मिक अवधारणा की वजह से ऐसा मंदिर जहां एक ही परिसर में तीनों देवताओं से जुड़ी उपासना की परंपरा हो, श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है. भक्त यहां भगवान का स्मरण करते हुए सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.

चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मंदिरों का अनोखा संसार

चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने पर महसूस होता है कि यह सिर्फ एक सैन्य किला नहीं था. इसके भीतर मंदिरों और धार्मिक स्थलों की बड़ी संख्या उस दौर के सामाजिक और धार्मिक जीवन की झलक देती है. दुर्ग में स्थित प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य शैली, पत्थरों पर की गई नक्काशी और उनसे जुड़ी लोककथाएं पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं. 

आस्था और इतिहास का संगम

त्रिदेव धाम से जुड़ी मान्यताएं भले ही धार्मिक आस्था का हिस्सा हों, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद रूप से राजस्थान की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यहां मौजूद मंदिर यह भी बताते हैं कि भारतीय दुर्गों का जीवन केवल युद्ध और राजसत्ता तक सीमित नहीं था, बल्कि धर्म, संस्कृति और लोकविश्वास भी उनके जीवन का अहम हिस्सा थे.

Tags: Dharmfamous temple in indiareligion news
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