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Chilkur Balaji Temple: भारत का वो अनोखा मंदिर जहां भगवान की मर्जी से मिलता है वीजा, जानें धार्मिक मान्यता और परंपरा

Chilkur Balaji Temple: हैदराबाद के पास स्थित चिलकुर बालाजी मंदिर को ‘वीजा मंदिर’ के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वीजा से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं. यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और 16वीं-17वीं शताब्दी की पौराणिक कथा से जुड़ा माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 25, 2026 9:06:18 AM IST

Chilkur Balaji Temple: भारत का वो अनोखा मंदिर जहां भगवान की मर्जी से मिलता है वीजा, जानें धार्मिक मान्यता और परंपरा


Chilkur Balaji Temple: चिलकुर बालाजी मंदिर को देशभर में एक अनोखी मान्यता के लिए जाना जाता है. यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान के दर्शन के साथ-साथ अपनी वीजा से जुड़ी मनोकामनाएं भी मांगते हैं. यही कारण है कि इस मंदिर को ‘वीजा मंदिर’ के नाम से पहचान मिली है.

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कहां स्थित है यह मंदिर?

यह प्रसिद्ध मंदिर हैदराबाद के पास चिलकुर गांव में स्थित है, जो उस्मान सागर झील और विकाराबाद रोड के करीब है. शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है. हर दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

‘वीजा मंदिर’ नाम के पीछे की मान्यता

इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी लोकप्रिय मान्यता है. कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी विदेश यात्रा से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं. पढ़ाई, नौकरी या पर्यटन-किसी भी उद्देश्य के लिए वीजा पाने की इच्छा रखने वाले लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं. इसी वजह से यह मंदिर धीरे-धीरे ‘वीजा मंदिर’ के नाम से मशहूर हो गया है. देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं.

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पौराणिक कथा और इतिहास

इस मंदिर का इतिहास 16वीं या 17वीं शताब्दी से जुड़ा माना जाता है. कथा के अनुसार, तिरुपति बालाजी का एक भक्त गंभीर रूप से बीमार हो गया था और मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पा रहा था. भक्त की अटूट श्रद्धा को देखकर भगवान स्वयं उसे दर्शन देने पहुंचे. जिस स्थान पर भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिए, उसी जगह बाद में इस मंदिर का निर्माण हुआ. इस कथा ने मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को और गहरा कर दिया है.

परिक्रमा की विशेष परंपरा

इस मंदिर में वीजा से जुड़ी मनोकामना मांगने के लिए एक खास परंपरा निभाई जाती है.

  • श्रद्धालु पहले 11 परिक्रमा करते हैं और अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं
  • कई भक्त इस दौरान कागज और पेन भी साथ रखते हैं
  • जब मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वे दोबारा मंदिर आकर 108 परिक्रमा करते हैं

यह परंपरा मंदिर की पहचान बन चुकी है और इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है.

भक्तों के अनुभव और बढ़ती आस्था

कई श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि उन्हें वीजा मिलने में लंबे समय से परेशानी हो रही थी, लेकिन इस मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उनकी समस्याएं दूर हो गईं. ऐसे अनुभवों ने इस मंदिर की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है. आज यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है जो विदेश जाने का सपना देखते हैं.

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Tags: chilkur balaji templevisa temple hyderabad
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