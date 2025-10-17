Chhoti Diwali 2025: 2 दिन बाद मनाई जाएगी छोटी दिवाली, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Chhoti Diwali Ka Mehtav: अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि छोटी दिवाली कब मनाई जाएगी. तो आज से 2 दिन बाद यानी कि 19 अक्टूबर को छोटी दीवाली का त्योहार मनाया जाएगा. ये पर्व धनतेरस के बाद मनाया जाता है. इसे नरक चतुर्दशी, रूप चौदस या काली चौदस भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने इस दिन नरकासुर का वध किया था.

कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. दिवाली के एक दिन पहले होने की वजह से इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है. इस बार रविवार, 19 अक्टूबर को यह त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम (यमराज) के नाम का दीपक जलाते हैं. आज के दिन हनुमान जी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है.

छोटी दिवाली का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग अनुसार, नरक चतुर्दशी तिथि की शुरूआत 19 अक्टूबर 2025, रविवार को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से अगले दिन 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी. बात करें दीपदान के मुहूर्त की तो ये रात को 11 बजकर 41 मिनट से लेकर 12 बजकर 31 मिनट तक रहने वाला है. इस समय दीपदान करने से आपको सारे नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है.

छोटी दिवाली की पूजा विधि

छोटी दिवाली के दिन आपको सूर्योदय के समय तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए. ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहती है. इस दिन हनुमान जी के साथ ही यम देवता की भी पूजा की जाती है. सुबह स्नान करने के बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें. इसके बाद उसपर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करें. फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान से अपने स्वस्थ्य शरीर की कामना करें.

