Home > धर्म > क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…

क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…

Chhattisgarh: आत्माएं जो इस ही समाज का हिस्सा होती है। भारत में एक राज्य है जहां भूतों की केवल पूजा नहीं बल्कि शादी, नई फसल या किसी भी त्यौहार पर उन्हें आमंत्रित भी किया जाता है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 10, 2025 16:10:06 IST

chattisgarh
chattisgarh

Chhattisgarh: बचपन से ही भूत-प्रेत और आत्माओं की कहानी सुनने के लिए मिलती है। दादी-नानी अक्सर अपनी गोद में बैठाकर भूतों और अंधेरी रातों की कहानियां सुनाया करते थे। इन्हीं कहानियों ने लोगों को यकीन दिलाया है कि भूत-प्रेत इसी समाज और इंसानी दुनिया का हिस्सा होते हैं। अदृश्य, रहस्यमयी, और कभी-कभी डरावनी चीजों का आभास हर किसी को होता है, लेकिन आजकल के लोग इसे नकार देते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य है जो आत्माओं को सत्य मानता है। छत्तीसगढ़ में आत्माओं को लेकर एक अलग ही धारणा हैं। 

क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा?

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के आदिवासी समुदाय आत्माओं को सत्य मानता है। यह समाज भूतों को नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक मानता है। उन लोगों को विश्वास है कि ये आत्माएं कोई भटकती रूह नहीं बल्कि पूर्वजों की दिव्य उपस्थिति हैं। जो आज तक उनके बीच मौजूद हैं और यही उनका मार्गदर्शन करती हैं।  उनका मानना है कि पूर्वज उनके बीच ही रहते हैं और रहना चाहते हैं। यहां पर आत्माओं के लिए विशेष घर भी बनाए जाते है। इस ‘आना कुड़मा’ परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा को करने के लिए किसी तरह के तंत्र-मंत्र का सहारा नहीं लिया जाता है। यह आत्माओं का निवास होता है, जिसे यहां के लोग पवित्र, शांत और श्रद्धा से भरपूर मानते हैं। यहां हर दिन भूतों की पूजा की जाती है। यह भूतों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। 

इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं बेहद मासूम और दिल के साफ, रहते है दूसरों पर निर्भर, जानें इनकी अन्य खूबियां

आत्माओं की हर रोज होती है पूजा

भारत में एक बार पूर्वजों को याद कर श्राद्ध मनाया जाता है। लेकिन यहां पर आत्माओं को रोजाना पूजा जाता है। साथ ही उनके लिए भोजन भी रखा जाता है। शादी, नई फसल, घर का निर्माण, या कोई भी शुभ कार्य से पहले इन्हें आमंत्रित भी किया जाता है। यहां के लोगों का मानना है कि अगर वह ये नहीं करते हैं तो गांव पर कोई संकट आ सकता है।  

Vastu Shastra:धार्मिक महत्व से भरपूर है कबूतर को दाना खिलाना, जानें इसे जुड़े सभी नियम और उससे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से

Disclaimerइस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: chattisgarh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025
क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…
क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…
क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…
क्या है ‘आना कुड़मा’ परंपरा? भारत के इस राज्य में होती है आत्माओं की पूजा! शादी पर दिया जाता है भूतों को न्योता…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?