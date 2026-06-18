Home > धर्म > अपरंपार है लमगांव के हनुमान जी की महिमा, यहां अपने आप बढ़ रहा मूर्ति का आकार, रोचक है मंदिर की कथा

अपरंपार है लमगांव के हनुमान जी की महिमा, यहां अपने आप बढ़ रहा मूर्ति का आकार, रोचक है मंदिर की कथा

Lamgaon Hanuman Ji temple: देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लमगांव के हनुमान जी का मंदिर है. तो आइए जानते हैं इस हनुमान मंदिर की महिमा को-

By: Lalit Kumar | Published: June 18, 2026 4:00:35 PM IST

अद्भुत है हनुमान जी का यह मंदिर.
अद्भुत है हनुमान जी का यह मंदिर.


Lamgaon Hanuman Ji temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लमगांव के हनुमान जी का मंदिर है. इस हनुमान मंदिर की महिमा अपरंपार है. मान्यता है कि, इस मंदिर में हनुमान जी प्रतिमा का आकार अपने आप बढ़ रहा है. तो आइए जानते हैं इस हनुमान मंदिर की महिमा को-

सरगुजा के हनुमान मंदिर की पौराणिक कथा

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लमगांव में स्थित लमगांव हनुमान मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा बेहद रोचक और आस्था से भरपूर मानी जाती है. यहां विराजमान हनुमान जी को स्वयंभू (अपने आप प्रकट) माना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन समय में यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था. एक दिन गांव के कुछ चरवाहों ने यहां एक अद्भुत पत्थर देखा, जो सामान्य नहीं था. कहा जाता है कि धीरे-धीरे उस पत्थर का आकार बदलकर हनुमान जी के स्वरूप में दिखाई देने लगा. कुछ समय बाद गांव के एक साधु को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए. उन्होंने बताया कि वे इस स्थान पर विराजमान हैं और यहां उनकी पूजा-अर्चना शुरू की जाए. साधु ने गांव वालों को यह बात बताई और फिर यहां मंदिर की स्थापना की गई.

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1 फिट से बढ़कर साढ़े 3 फिट हो चुकी प्रतिमा

स्थानीय लोगों की मानें तो, पहले जो यहां मुख्य पुजारी थे उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी. करीब 1 फिट से छोटी बजरंगबली की प्रतिमा यहां 80 वर्ष पहले एक पेड़ के नीचे दिखी थी और तभी से बजरंगबली का पूजन पेड़ के नीचे किया जाने लगा. धीरे धीरे लोगों ने यहां भव्य मंदिर बनवा दिया. पेड़ सूख गया लेकिन बजरंगबली आज भी उसी स्थान पर विराजमान हैं और बजरंगबली की अद्भुत महिमा तब लोगों को अचरज में डाल देती है जब उन्हें यह पता चलता है की 1 फिट से भी छोटी मूर्ति इतने वर्षों में बढ़कर साढ़े तीन फीट से भी अधिक ऊंची हो चुकी है. मतलब बजरंगबली की मूर्ति की लंबाई बढ़ रही है.

एक वर्ष के अंदर लोगों की मन्नत हो जाती है पूरी

पुजारी रमाकांत कहते हैं “मंगलवार और शनिवार को यहां भीड़ होती है. मंगलवार को इनकी पूजा विशेष फल देती है. भक्त यहां आते हैं कोई मीठा चढ़ाता है. कोई नारियल, कोई सिंदूर तो कोई तेल चढ़ाता है. भगवान को सच्चे मन से बस याद किया जाए तो वो मनोकामना पूर्ण करते हैं. हम लोगों ने देखा है लोग यहां आते हैं मन्नत मांगते हैं और पूरी होने के बाद फिर यहां आते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं. ज्यादातर देखा गया है कि एक साल के अंदर ही लोगों की मानता पूरी होती है. यहां पिछले 20 वर्षों से 24 घंटे रामचरित मानस का पाठ चलता रहता है और अखंड ज्योत भी 20 वर्ष से जल रही है.

मूर्ति का बढ़ना चमत्कार या साइंस

पत्थर की मूर्ति का साइज बढ़ने पर साइंस के अपने दावे हो सकते हैं. लेकिन सनातन धर्म को मनाने वाले लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझते हैं कलयुग में भगवान के होने का प्रमाण इसे माना जाता है. दूर दूर से भक्त बजरंगबली के दर्शन को यहां आते हैं.अगर आप भी लमगांव के बजरंगबली के दर्शन करना चाहते हैं तो रायगढ़ अम्बिकापुर मार्ग पर अम्बिकापुर से 17 किलोमीटर दूर नेशनल हाइवे पर ही मंदिर का पहला द्वार आपको दिख जाएगा. इस द्वार से आगे बढ़ने पर लगभग 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आप हनुमान मंदिर पहुंच सकते हैं.

ऐसे पहुंच सकते हैं प्राचीण हनुमान मंदिर

अगर आप भी लमगांव के बजरंगबली के दर्शन करना चाहते हैं तो रायगढ़-अंबिकापुर मार्ग पर अंबिकापुर से 17 किलोमीटर दूर नेशनल हाइवे पर मंदिर का पहला द्वार आपको दिख जाएगा. इस द्वार से आगे बढ़ने पर लगभग दो किलोमीटर अंदर जाने के बाद इस हनुमान मंदिर में पहुंचा जा सकता है.

Tags: DharmLord Hanumanreligion news
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