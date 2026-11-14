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Kharna Prasad 2026: खरना का प्रसाद परिवार के दूसरे सदस्यों को देना चाहिए या नहीं? जानें सही परंपरा और नियम

Kharna Prasad 2026: क्या परिवार के वे सदस्य इसे खा सकते हैं जो व्रत नहीं रख रहे हैं? हां, खरना प्रसाद परिवार के उन सदस्यों के साथ शेयर किया जा सकता है जो छठ का व्रत नहीं रख रहे हैं. यह सिर्फ़ व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है.

By: Heena Khan | Published: November 14, 2026 10:02:19 AM IST

chhath puja kharna
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Kharna Prasad 2026: क्या परिवार के वे सदस्य इसे खा सकते हैं जो व्रत नहीं रख रहे हैं? हां, खरना प्रसाद परिवार के उन सदस्यों के साथ शेयर किया जा सकता है जो छठ का व्रत नहीं रख रहे हैं. यह सिर्फ़ व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है. असल में, परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के बीच प्रसाद बांटना परंपरा का एक अहम हिस्सा है.

खरना शनिवार, 14 नवंबर, 2026 को छठ पूजा के दूसरे दिन मनाया जाएगा. इस दिन, व्रत रखने वाले भक्त एक खास खाना बनाते हैं, जिसमें पारंपरिक रूप से गुड़ की खीर, चपाती या रोटी और मौसमी प्रसाद होता है. शाम की रस्में पूरी करने और छठी मैया और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद, व्रती खरना प्रसाद खाता है और 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत शुरू करता है.

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क्या परिवार में सब खा सकते हैं खरना 

परिवार के वे सदस्य जो व्रत नहीं रख रहे हैं, वे भी पवित्र प्रसाद ले सकते हैं और खा सकते हैं. इस परंपरा में हिस्सा लेने के लिए उन्हें वही व्रत की पाबंदियों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है. हालाँकि, खाना खास ध्यान और भक्ति के साथ बनाया जाता है, इसलिए साफ़-सफ़ाई बनाए रखना और घर के धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान करना ज़रूरी है.

खरना प्रसाद में पारंपरिक रूप से क्या शामिल होता है?

खरना प्रसाद सादा, शाकाहारी चीज़ों से बनाया जाता है. सबसे आम चीज़ें ये हैं:

1. गुड़ की खीर (रसियाओ)

चावल को दूध में पकाया जाता है और रिफाइंड चीनी के बजाय गुड़ से मीठा किया जाता है. यह खरना के लिए तैयार किए जाने वाले मुख्य प्रसादों में से एक है.

2. रोटी

ताज़ी बनी गेहूं की रोटियाँ, पारंपरिक रूप से घी में और बिना नमक के पकाई जाती हैं, गुड़ की खीर के साथ परोसी जाती हैं.

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3. केले और मौसमी फल

कुछ घरों में उनके परिवार की परंपराओं के आधार पर, प्रसाद में केले और दूसरे मौसमी फल भी शामिल होते हैं.

जो परिवार के सदस्य व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें खरना प्रसाद कब खाना चाहिए? खरना प्रसाद खाने और बांटने का पारंपरिक तरीका ज़रूरी है:

प्रसाद तैयार करें: व्रत करने वाला और परिवार के सदस्य साफ़-सफ़ाई और रीति-रिवाज़ की पवित्रता बनाए रखते हुए पारंपरिक खरना खाना तैयार करते हैं.

शाम की पूजा करें: तैयार खीर, रोटी और दूसरे प्रसाद छठी मैया और सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं.

व्रत करने वाला प्रसाद खाता है: पूजा पूरी करने के बाद, व्रत रखने वाला व्यक्ति खरना के भोजन से अपना दिन भर का व्रत तोड़ता है. कई घरों में बिना किसी रुकावट के चुपचाप खाने का रिवाज़ होता है.

बचा हुआ प्रसाद बांटें: व्रत करने वाले के खाना खत्म करने के बाद, प्रसाद को परिवार के दूसरे सदस्यों और मेहमानों के साथ बांटा जाता है.

क्या व्रत न रखने वाले परिवार के सदस्यों को कोई खास नियम मानने होते हैं?

  • नहीं. जो परिवार के सदस्य छठ व्रत नहीं रख रहे हैं, उन्हें खरना प्रसाद खाने के लिए दिन भर का व्रत या उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है.
  • लेकिन, वे कुछ बेसिक तरीकों को अपनाकर घर के रीति-रिवाजों का सम्मान कर सकते हैं:
  • प्रसाद लेने से पहले खरना पूजा और व्रत रखने वाले के पारंपरिक भोजन के पूरा होने तक इंतज़ार करें.
  • पवित्र भोजन को संभालते और परोसते समय साफ़-सफ़ाई बनाए रखें.
  • खरना का भोजन करते समय व्रत रखने वाले को परेशान न करें, खासकर उन घरों में जहाँ मौन परंपरा का पालन किया जाता है.
  • प्रसाद को सम्मान के साथ लें और खाना बर्बाद न करें.

Tags: bihar newsChhath Pujakharna 2026
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