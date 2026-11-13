Chhath Puja 2026 Nahay Khay: छठ पूजा में क्यों जरूरी है नहाय-खाय की रस्म? कद्दू-भात से लेकर पवित्र स्नान तक, जानें हर परंपरा

Chhath Puja 2026 Nahay Khay: छठ पूजा 2026 आज, शुक्रवार, 13 नवंबर को नहाय खाय के साथ शुरू हो रही है. सूर्य देव (सूर्य देवता) और छठी मैया को समर्पित चार दिन के त्योहार के पहले दिन के तौर पर मनाया जाने वाला नहाय खाय, आत्मिक शुद्धि, अनुशासन और उसके बाद होने वाले कठोर रस्मों की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है. खास तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला छठ पूजा, सूर्य देवता को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है. त्योहार के दौरान, भक्त सख्त उपवास के नियमों का पालन करते हैं और डूबते और उगते सूरज को प्रार्थना करते हैं.

क्या है नहाय खाय का अर्थ?

नहाय खाय शब्द का मतलब है ‘नहाना और खाना’. इस दिन, छठ व्रत रखने वाले भक्त पवित्र स्नान करते हैं, अपने घरों और रसोई की सफाई करते हैं, और पारंपरिक सात्विक भोजन तैयार करते हैं. खाना साफ़-सफ़ाई और पवित्रता का खास ध्यान रखकर बनाया जाता है, क्योंकि इसी से चार दिन के इस व्रत की शुरुआत होती है. द्रिक पंचांग कैलेंडर के अनुसार, नहाय खाय 13 नवंबर, 2026 को है. छठ पूजा के पहले दिन के बारे में जानने के लिए यहाँ सब कुछ है, जिसमें इसकी रस्में, पारंपरिक खाना, पूजा विधि और ज़रूरी नियम शामिल हैं.

नहाय खाय की तारीख: शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026.

शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026. तिथि: कार्तिक शुक्ल चतुर्थी.

कार्तिक शुक्ल चतुर्थी. सूर्योदय: 6:42 AM IST

6:42 AM IST सूर्यास्त: 5:28 PM IST

नहाय खाय 2026: पहले दिन की पूजा विधि और रस्में

नहाय खाय छठ पूजा के दौरान तैयारी का एक ज़रूरी दिन है. भक्त पारंपरिक शुद्धिकरण के तरीकों का पालन करते हैं और ज़्यादा कठोर व्रत की रस्में शुरू करने से पहले खाने-पीने का नियम मानते हैं.

पहले दिन की खास रस्में ये हैं:

पवित्र स्नान (नहाय खाय)

दिन की शुरुआत सुबह-सुबह गंगा जैसी पवित्र नदी में पारंपरिक रूप से किए जाने वाले स्नान से होती है. जो भक्त नदी या किसी दूसरी कुदरती पानी की जगह पर नहीं जा सकते, वे घर पर ही नहाते हैं. कुछ परिवार अपनी शुद्धि के लिए गंगाजल का भी इस्तेमाल करते हैं. यह पारंपरिक स्नान शारीरिक और रूहानी सफाई का प्रतीक है और भक्तों को आने वाले छठ व्रत के लिए तैयार करता है.

घर और किचन की सफाई

छठ पूजा के दौरान सफाई को खास तौर पर ज़रूरी माना जाता है. भक्त दिन का खाना बनाने से पहले अपने घरों, किचन और पूजा की तय जगहों को अच्छी तरह साफ करते हैं. किचन पर खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि त्योहार के दौरान बनाया गया खाना पारंपरिक रूप से पवित्र माना जाता है और इसे श्रद्धा से चढ़ाया जाता है.

साफ खाना पकाने के बर्तन तैयार करना

नहाय खाय का खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को कई घरों में त्योहार की तैयारियों के लिए ध्यान से धोकर अलग रखा जाता है. परिवार खास खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह पक्का करने के लिए पारंपरिक साफ-सफाई के तरीके अपना सकते हैं कि खाना साफ-सुथरे माहौल में बनाया जाए.

एक बार भोजन करने की परंपरा

छठ व्रत रखने वाले व्यक्ति, जिन्हें आम तौर पर व्रतिन या परवैतिन कहा जाता है, पारंपरिक रूप से नहाय खाय के दिन एक सादा सात्विक भोजन करते हैं.भोजन शुद्धिकरण की रस्मों और प्रार्थना के बाद तैयार किया जाता है. कई परिवारों में, दूसरे सदस्य व्रतिन के खाने के बाद अपना भोजन करते हैं.

नहाय खाय 2026: पारंपरिक खाना और कद्दू भात थाली

नहाय खाय के पालन में खाने की अहम भूमिका होती है. पारंपरिक खाना सादा, शाकाहारी और सात्विक खान-पान के तरीकों से बनाया जाता है. कद्दू भात, जिसे कुछ घरों में लौकी भात भी कहा जाता है, इस दिन बनने वाली सबसे आम डिश में से एक है.

पारंपरिक नहाय खाय थाली में आम तौर पर ये शामिल होते हैं:

कद्दू भात या लौकी भात: कद्दू या लौकी को पारंपरिक मसालों और चीज़ों का इस्तेमाल करके एक सादी करी में पकाया जाता है. इसे सात्विक रखा जाता है और इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. चना दाल: चना दाल, या चने की दाल, साथ में परोसी जाती है. इसे आमतौर पर परिवार की परंपराओं के अनुसार, कम से कम मसाले के साथ सादा पकाया जाता है. अरवा चावल: अरवा चावल का मतलब है बिना पॉलिश किया हुआ या कच्चा चावल, जिसे सब्जी करी और दाल के साथ पकाकर परोसा जाता है.

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