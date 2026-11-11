Chhath Puja 2026 Kab Hai: 12 या 13 नवंबर, कब से शुरू होगी छठ पूजा? यहां देखें चारों दिनों का पूरा कैलेंडर

छठ पूजा हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है, जिसका विशेष महत्व है. यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद खरना, डूबते सूर्य को अर्घ्य और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. आइए जानते हैं इस साल छठ पूजा कब से शुरू होगी और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा.

कब शुरू होगा छठ महापर्व?

द्रिक पंचांग के मुताबिक, छठ पूजा का आयोजन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक होता है. साल 2026 में यह महापर्व 13 नवंबर, शुक्रवार से शुरू माना जाएगा. दरअसल, संबंधित तिथि 12 नवंबर की शाम 6:09 बजे शुरू होकर 13 नवंबर की रात 8:42 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के नियम के अनुसार, पर्व की शुरुआत 13 नवंबर से होगी. छठ पूजा में षष्ठी तिथि का विशेष महत्व होता है. खरना की पूजा पूरी करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करती हैं. अगले दिन सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही यह कठिन व्रत पूरा होता है.

क्या है चार दिनों का पूरा शेड्यूल?

छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ होगी. 14 नवंबर, शनिवार को खरना किया जाएगा. इसके अगले दिन यानी 15 नवंबर, रविवार को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य देंगी. वहीं, 16 नवंबर, सोमवार को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. इनखबर एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है.)

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