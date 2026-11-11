Chhath Puja 2026 Date: छठ पूजा में कब है नहाय-खाय और खरना? यहां जानें संध्या अर्घ्य से पारण तक का पूरा कैलेंडर

Chhath Puja 2026 Date: छठ पूजा, सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है, जो शुक्रवार, 13 नवंबर से सोमवार, 16 नवंबर, 2026 तक मनाया जाएगा. बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और भारत के कई अन्य हिस्सों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला ये चार दिन का त्योहार, जिसमें नदियों, तालाबों और अन्य जल निकायों के पास उपवास, प्रार्थना, पारंपरिक प्रसाद और अनुष्ठान शामिल हैं.

छठ पूजा 2026 की तारीख

छठ पूजा 13 नवंबर को शुरू होगी और 16 नवंबर को खत्म होगी.

छठ पूजा 2026: तारीख के हिसाब से अनुष्ठान

नहाय खाय – 13 नवंबर, 2026

नहाय खाय चार दिन के छठ पूजा त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है. यह दिन शुद्धिकरण, सफाई और आने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारी से जुड़ा है.

भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, नदियों या अन्य जल निकायों में पवित्र डुबकी लगाते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं. वे पारंपरिक सात्विक खाना बनाने से पहले अपने घरों और किचन को भी अच्छी तरह साफ़ करते हैं. खाने में आम तौर पर कद्दू (लौकी), चना दाल और चावल होते हैं, जिन्हें घी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करके पकाया जाता है.

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खरना – 14 नवंबर, 2026

छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के तौर पर मनाया जाता है. भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम की पूजा के बाद सूरज डूबने के बाद ही खाना खाते हैं. इस मौके के लिए एक खास प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें आम तौर पर गुड़ की खीर, गेहूं की रोटी और फल होते हैं. खाना पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और पूजा के दौरान चढ़ाया जाता है, फिर परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है.

संध्या अर्घ्य – 15 नवंबर, 2026

संध्या अर्घ्य छठ पूजा के सबसे खास दिनों में से एक है. इस दिन, भक्त पारंपरिक प्रसाद तैयार करते हैं, जिसमें ठेकुआ, फल, गन्ना और दूसरी मौसमी चीज़ें शामिल हैं, जिन्हें बांस की टोकरियों और सूप में सजाया जाता है. शाम को, भक्त अपने परिवारों के साथ नदी के किनारे, तालाबों और तय छठ घाटों पर इकट्ठा होते हैं. पानी में खड़े होकर, वे डूबते सूरज को अर्घ्य (पानी का प्रसाद) देते हैं और अपने परिवारों की सेहत, खुशी और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं.

उषा अर्घ्य – 16 नवंबर, 2026

उषा अर्घ्य छठ पूजा का आखिरी दिन होता है. भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए सूरज उगने से पहले नदी के किनारे और दूसरी पानी की जगहों पर इकट्ठा होते हैं. जैसे ही सूरज उगता है, भक्त पानी में खड़े होते हैं और पानी, दूध और पारंपरिक प्रसाद का इस्तेमाल करके अर्घ्य देते हैं. वे सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवारों के लिए अच्छी सेहत, लंबी उम्र, खुशी और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं.