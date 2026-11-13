Chhath Puja 2026 Arghya Timings: छठ व्रतियों के लिए जरूरी खबर! अर्घ्य देने से पहले जान लें अपने शहर में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय

Chhath Puja 2026 Arghya Timings: लोक आस्था का बड़ा त्योहार, छठ पूजा, शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026 से शुरू हो रहा है. इस चार दिन लंबे, कठिन निर्जला व्रत का सबसे खास दिन संध्या अर्घ्य (पहला अर्घ्य) है, जो इस साल रविवार, 15 नवंबर, 2026 को दिया जाएगा. छठ अकेला ऐसा त्योहार है जिसमें उगते और डूबते सूरज दोनों की पूजा की जाती है. क्योंकि भारत के अलग-अलग हिस्सों में सूर्यास्त का समय अलग-अलग होता है, इसलिए शाम की पूजा का समय भी हर शहर में अलग-अलग होता है. नीचे द्रिक पंचांग के अनुसार, 15 नवंबर को आपके शहर में सूर्यास्त के समय की पूरी लिस्ट दी गई है.

आपके शहर में संध्या अर्घ्य (सूर्यास्त) का सही समय

दृक पंचांग की गणना के अनुसार, अगले दिन, यानी 16 नवंबर को देश के बड़े शहरों में सूर्यास्त (शाम अर्घ्य) और सूर्योदय (ऊषा अर्घ्य) का समय इस प्रकार होगा:

शहर संध्या अर्घ्य (15 नवंबर) उषा अर्घ्य (16 नवंबर) पटना शाम 05:01 बजे सुबह 06:07 बजे नई दिल्ली शाम 05:28 बजे सुबह 06:44 बजे मुंबई शाम 06:00 बजे सुबह 06:46 बजे लखनऊ शाम 05:16 बजे सुबह 06:26 बजे गोरखपुर शाम 05:06 बजे सुबह 06:17 बजे वाराणसी शाम 05:10 बजे सुबह 06:16 बजे रांची शाम 05:04 बजे सुबह 06:03 बजे कोलकाता शाम 04:53 बजे सुबह 05:50 बजे प्रयागराज शाम 05:14 बजे सुबह 06:20 बजे नोएडा शाम 05:27 बजे सुबह 06:44 बजे बेंगलुरु शाम 05:50 बजे सुबह 06:19 बजे

पूरा 4-दिन का छठ पूजा कैलेंडर 2026

द्रुक पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाए जाने वाले इस महान त्योहार की मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं:

पहला दिन – नहाय-खाय (13 नवंबर 2026, शुक्रवार): इस दिन व्रती पवित्र नदियों में या घर पर स्नान करते हैं और कद्दू चावल और चने की दाल से बना सात्विक भोजन करते हैं.

दूसरा दिन – खरना (14 नवंबर, 2026, शनिवार): दिन भर का व्रत रखने के बाद, सूरज डूबने के बाद, गुड़ की खीर और मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटी का प्रसाद खाया जाता है. यह 36 घंटे के कठिन व्रत की शुरुआत है.

तीसरा दिन – संध्या अर्घ्य (15 नवंबर 2026, रविवार): षष्ठी तिथि को, शाम को, व्रती अपने परिवार के साथ घाट पर पहुँचते हैं और कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं.

चौथा दिन – उषा अर्घ्य और पारण (16 नवंबर 2026, सोमवार): सप्तमी तिथि की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद, व्रती प्रसाद लेकर अपना 36 घंटे का व्रत तोड़ते हैं.

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