जब चार महीने योग निद्रा में रहते हैं भगवान विष्णु, तब कौन संभालता है सृष्टि का संचालन? जानिए चातुर्मास का रहस्य

Chaturmas 2026 Kab Hai : सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हर वर्ष देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है. लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में उठता है कि जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब संसार का संचालन कौन करता है? पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक कथाओं में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है.
क्या है चातुर्मास और क्यों होता है इसका विशेष महत्व?
चातुर्मास हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक काल माना जाता है. इसकी शुरुआत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से होती है और समापन कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर होता है. इन चार महीनों को साधना, तप, जप, व्रत और आत्मिक उन्नति का समय माना गया है. यही कारण है कि संत-महात्मा और श्रद्धालु इस अवधि में विशेष धार्मिक नियमों का पालन करते हैं.
क्यों जाते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में?
पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर दानवीर राजा बलि की परीक्षा ली थी. वामन रूप में उन्होंने राजा बलि से तीन पग भूमि दान में मांगी. राजा बलि ने सहर्ष दान देने का वचन दिया. इसके बाद भगवान ने विराट रूप धारण कर दो पग में पृथ्वी और स्वर्ग लोक को नाप लिया. तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया.
राजा बलि के वरदान से जुड़ी है चातुर्मास की कथा
राजा बलि की भक्ति, समर्पण और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने का अवसर दिया. तब राजा बलि ने प्रार्थना की कि भगवान उनके साथ पाताल लोक में निवास करें. भगवान विष्णु ने अपने भक्त की इच्छा स्वीकार कर ली और पाताल लोक में रहने लगे. बाद में माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाकर भगवान विष्णु को बैकुंठ लौटाने का अनुरोध किया. तब भगवान विष्णु ने समाधान निकालते हुए कहा कि वे हर वर्ष देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक चार महीने पाताल लोक में निवास करेंगे. यही अवधि चातुर्मास कहलाती है.
भगवान विष्णु की योग निद्रा का क्या अर्थ है?
धार्मिक मान्यताओं में भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल विश्राम नहीं मानी जाती, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. योग निद्रा का अर्थ यह नहीं है कि भगवान संसार से पूरी तरह अलग हो जाते हैं, बल्कि यह काल सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारियों के विशेष विभाजन का समय माना जाता है.
चातुर्मास में कौन संभालता है सृष्टि का संचालन?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब सृष्टि की सुरक्षा और संचालन का दायित्व भगवान शिव और उनके परिवार पर आ जाता है. भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय चार महीनों के दौरान अलग-अलग रूपों में सृष्टि के संतुलन और संरक्षण का कार्य करते हैं. यही कारण है कि चातुर्मास के चारों महीनों का संबंध शिव परिवार के विभिन्न स्वरूपों से जोड़ा जाता है.
सावन का महीना: भगवान शिव का विशेष काल
चातुर्मास का पहला महीना सावन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. मान्यता है कि इस अवधि में भगवान शिव विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं. नकारात्मक शक्तियों का विनाश और भक्तों की रक्षा उनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है. यही वजह है कि सावन में शिव पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.
भाद्रपद का महीना: गणपति का आशीर्वाद
चातुर्मास का दूसरा महीना भाद्रपद भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है. इस दौरान गणेशोत्सव जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं. धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश भक्तों के विघ्न दूर करते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं. इसलिए भाद्रपद में गणेश आराधना का विशेष महत्व बताया गया है.
अश्विन का महीना: शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना
चातुर्मास का तीसरा महीना अश्विन माता पार्वती के शक्ति स्वरूप मां दुर्गा को समर्पित माना जाता है. इस दौरान नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं. धार्मिक मान्यता है कि मां दुर्गा भक्तों को शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा संसार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं.
कार्तिक का महीना: भगवान कार्तिकेय की विशेष कृपा
चातुर्मास का चौथा और अंतिम महीना कार्तिक भगवान कार्तिकेय को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस अवधि में भगवान कार्तिकेय धर्म, साहस और विजय के प्रतीक रूप में सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं. कार्तिक मास को भी अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है.
क्यों नहीं किए जाते मांगलिक कार्य?
चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने के कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण और अन्य मांगलिक कार्यों को स्थगित रखा जाता है. हालांकि यह अवधि पूजा-पाठ, व्रत, दान, कथा श्रवण, तीर्थ और आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद शुभ मानी जाती है. मान्यता है कि इस समय किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है.
चातुर्मास का आध्यात्मिक संदेश
चातुर्मास केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसंयम, साधना और आध्यात्मिक जागरण का काल है. यह समय व्यक्ति को भौतिक सुखों से हटकर आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और जीवन के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं की ओर प्रेरित करता है. यही कारण है कि सनातन परंपरा में चातुर्मास को विशेष महत्व दिया गया है.