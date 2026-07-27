4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु, 119 दिन का होगा चातुर्मास, इन चार माह क्या खाएं और क्या नहीं

Chaturmas Food Rules: साल के 365 दिनों में एक ऐसा भी समय आता है, जब मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 महीने की योगनिद्रा में चले जाते हैं. उनके विश्राम के साथ ही मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है और शुरू होता है चातुर्मास. जी हां, एक ऐसा पवित्र काल, जिसे संयम, साधना और सात्विक जीवन का पर्व कहा जाता है. कहा जाता है कि, इन चार महीनों में केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि क्या खाना है और क्या नहीं, इसका भी विशेष महत्व होता है.

ऐसा माना जाता है कि इस दौरान मौसम बदलता है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है. इसलिए ऋषि-मुनियों ने चातुर्मास में खान-पान और दिनचर्या से जुड़े कई नियम बताए हैं, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं. अब सवाल है कि आखिर, इस बार चातुर्मास कितने दिनों तक रहेगा? इस दौरान क्या खाएं और क्या नहीं? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

चातुर्मास 2026 कितने दिनों का रहेगा

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, साल 2026 में चातुर्मास 25 जुलाई से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा, यानी इस बार इसकी अवधि लगभग 119 दिनों की होगी. इसकी शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और समापन देवउठनी एकादशी पर होता है. मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं, जबकि भगवान शिव सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालते हैं. इसी कारण विवाह, गृहप्रवेश और अन्य शुभ-मांगलिक कार्य इस अवधि में नहीं किए जाते.

शरीर को मौसम के अनुरूप ढालने का समय

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, चातुर्मास के चार महीने- श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक- सिर्फ भक्ति और तपस्या का समय नहीं, बल्कि शरीर को मौसम के अनुरूप ढालने का भी होता है. आयुर्वेद और पुराणों में इस दौरान भोजन में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि बदलते मौसम के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सके.

चातुर्मास मास में क्या खाना चाहिए?

सावन मास (पहला महीना): हरी पत्तेदार सब्जियों (जैसे पालक, साग) का त्याग करें.

भाद्रपद मास (दूसरा महीना): दही और दही से बने मुख्य पदार्थ जैसे छाछ, कढ़ी या लस्सी का सेवन वर्जित माना गया है.

आश्विन मास (तीसरा महीना): दूध या दूध से बने मुख्य व्यंजनों का सेवन छोड़ना उत्तम माना जाता है.

कार्तिक मास (चौथा महीना): उड़द की दाल और बैंगन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए.

चार महीनों में क्या नहीं खाना चाहिए?