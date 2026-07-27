Home > धर्म > 4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु, 119 दिन का होगा चातुर्मास, इन चार माह क्या खाएं और क्या नहीं

4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु, 119 दिन का होगा चातुर्मास, इन चार माह क्या खाएं और क्या नहीं

Chaturmas Food Rules: साल के 365 दिनों में एक ऐसा भी समय आता है, जब मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 महीने की योगनिद्रा में चले जाते हैं. उनके विश्राम के साथ ही मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है और शुरू होता है चातुर्मास. अब सवाल है कि आखिर, इस बार चातुर्मास कितने दिनों तक रहेगा? इस दौरान क्या खाएं और क्या नहीं?

By: Lalit Kumar | Last Updated: July 27, 2026 7:53:53 PM IST

जानिए, इस बार चतुर्मास कितने दिनों का है? (AI)
जानिए, इस बार चतुर्मास कितने दिनों का है? (AI)


Chaturmas Food Rules: साल के 365 दिनों में एक ऐसा भी समय आता है, जब मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 महीने की योगनिद्रा में चले जाते हैं. उनके विश्राम के साथ ही मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है और शुरू होता है चातुर्मास. जी हां, एक ऐसा पवित्र काल, जिसे संयम, साधना और सात्विक जीवन का पर्व कहा जाता है. कहा जाता है कि, इन चार महीनों में केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि क्या खाना है और क्या नहीं, इसका भी विशेष महत्व होता है.

ऐसा माना जाता है कि इस दौरान मौसम बदलता है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है. इसलिए ऋषि-मुनियों ने चातुर्मास में खान-पान और दिनचर्या से जुड़े कई नियम बताए हैं, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं. अब सवाल है कि आखिर, इस बार चातुर्मास कितने दिनों तक रहेगा? इस दौरान क्या खाएं और क्या नहीं? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

You Might Be Interested In

चातुर्मास 2026 कितने दिनों का रहेगा

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, साल 2026 में चातुर्मास 25 जुलाई से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा, यानी इस बार इसकी अवधि लगभग 119 दिनों की होगी. इसकी शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और समापन देवउठनी एकादशी पर होता है. मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हैं, जबकि भगवान शिव सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालते हैं. इसी कारण विवाह, गृहप्रवेश और अन्य शुभ-मांगलिक कार्य इस अवधि में नहीं किए जाते.

शरीर को मौसम के अनुरूप ढालने का समय

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, चातुर्मास के चार महीने- श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक- सिर्फ भक्ति और तपस्या का समय नहीं, बल्कि शरीर को मौसम के अनुरूप ढालने का भी होता है. आयुर्वेद और पुराणों में इस दौरान भोजन में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि बदलते मौसम के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सके.

चातुर्मास मास में क्या खाना चाहिए?

  • सावन मास (पहला महीना): हरी पत्तेदार सब्जियों (जैसे पालक, साग) का त्याग करें.
  • भाद्रपद मास (दूसरा महीना): दही और दही से बने मुख्य पदार्थ जैसे छाछ, कढ़ी या लस्सी का सेवन वर्जित माना गया है.
  • आश्विन मास (तीसरा महीना): दूध या दूध से बने मुख्य व्यंजनों का सेवन छोड़ना उत्तम माना जाता है.
  • कार्तिक मास (चौथा महीना): उड़द की दाल और बैंगन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए.

चार महीनों में क्या नहीं खाना चाहिए?

  • सावन मास: इस महीने हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ और सरसों का साग खाने से परहेज करने की परंपरा है. वर्षा ऋतु में इनमें कीटाणु और सूक्ष्म जीव बढ़ने की संभावना अधिक रहती है.
  • भाद्रपद मास: इस महीने दही का सेवन ना करने की मान्यता है. आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में दही पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है.
  • आश्विन मास: आश्विन में दूध का त्याग करने की परंपरा बताई गई है. हालांकि आवश्यकता होने पर दूध से बने अन्य सात्विक विकल्पों का सीमित मात्रा में सेवन किया जा सकता है.
  • कार्तिक मास: कार्तिक में उड़द की दाल और अधिक तैलीय भोजन से बचने की सलाह दी जाती है. इस दौरान सात्विक और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दी जाती है.

Tags: astroDharmreligion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

बड़े पर्दे से सीधे चुनावी मैदान में उतरीं ये 10...

July 27, 2026
4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु, 119 दिन का होगा चातुर्मास, इन चार माह क्या खाएं और क्या नहीं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु, 119 दिन का होगा चातुर्मास, इन चार माह क्या खाएं और क्या नहीं
4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु, 119 दिन का होगा चातुर्मास, इन चार माह क्या खाएं और क्या नहीं
4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु, 119 दिन का होगा चातुर्मास, इन चार माह क्या खाएं और क्या नहीं
4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु, 119 दिन का होगा चातुर्मास, इन चार माह क्या खाएं और क्या नहीं