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चार महीने के लिए शयन करेंगे भगवान विष्णु, फिर कैसे होंगे व्रत-पूजा और त्योहार? जानिए धर्म का नियम

Chaturmas 2026: देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन व्रत, पूजा, उपवास, मंत्र जाप, दान, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई रोक नहीं होती.

By: Ranjana Sharma | Published: July 14, 2026 2:15:45 PM IST

देवशयनी एकादशी से सो जाएंगे भगवान, तो क्या बंद हो जाएगी पूजा-पाठ
देवशयनी एकादशी से सो जाएंगे भगवान, तो क्या बंद हो जाएगी पूजा-पाठ


Chaturmas 2026: हिंदू धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. इस दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि से सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के चार महीने देवताओं के शयन काल माने जाते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. इसी वजह से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, भवन निर्माण और नए कार्यों जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब भगवान विष्णु और देवता योगनिद्रा में चले जाते हैं तो क्या इन चार महीनों में पूजा-पाठ, व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान भी बंद हो जाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका जवाब बिल्कुल अलग है.

क्या चातुर्मास में व्रत और पूजा-पाठ पर लग जाती है रोक?

धर्म शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से केवल मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लगती है. व्रत, पूजा, उपासना, मंत्र जाप, आरती, भजन, कीर्तन, स्नान, दान और धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता. यही कारण है कि देवशयनी एकादशी के दिन भी श्रद्धालु भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं. चातुर्मास को भक्ति, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष काल माना गया है.

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सावन से लेकर दिवाली तक आते हैं बड़े धार्मिक पर्व

चातुर्मास केवल देवताओं के शयन का समय नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों और त्योहारों का भी काल माना जाता है. इन चार महीनों में अनेक बड़े पर्व और धार्मिक आयोजन होते हैं.चातुर्मास के दौरान भगवान शिव का प्रिय सावन माह आता है. सावन के पूरे महीने शिव भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. माना जाता है कि सावन में शिव उपासना करने सेमनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष कृपा प्राप्त होती है.

हरियाली तीज और हरतालिका तीज का भी विशेष महत्व

चातुर्मास के दौरान सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली हरियाली तीज और हरतालिका तीज भी आती हैं. इन व्रतों में महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं. धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था. इसी स्मृति में ये व्रत किए जाते हैं.

रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक पर्वों की भरमार

भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन भी चातुर्मास के दौरान ही मनाया जाता है. श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके सुखद जीवन की कामना करती हैं. इसी अवधि में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी भी मनाया जाता है. देशभर में मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं और श्रद्धालु उपवास रखकर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं.

गणेशोत्सव भी आता है चातुर्मास में

चातुर्मास के दौरान गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला दस दिवसीय गणेशोत्सव भी मनाया जाता है. इस दौरान भगवान गणेश की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा की जाती है.
देश के कई हिस्सों में यह पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि जैसे व्रत भी रहते हैं जारी

चार महीने के चातुर्मास काल में नियमित रूप से आने वाले सभी प्रमुख व्रत और पर्व मनाए जाते हैं. इनमें एकादशी, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा, अमावस्या, मासिक शिवरात्रि और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं. इससे स्पष्ट होता है कि चातुर्मास के दौरान धार्मिक गतिविधियां रुकती नहीं हैं, बल्कि कई मायनों में और अधिक बढ़ जाती हैं.

फिर विवाह और गृह प्रवेश क्यों नहीं किए जाते?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का जागृत अवस्था में होना आवश्यक माना जाता है. चूंकि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस अवधि में शुभ मुहूर्त नहीं निकलते. मान्यता है कि इस दौरान किए गए मांगलिक कार्यों का पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं होता. यही कारण है कि विवाह और अन्य शुभ कार्यों को देवउठनी एकादशी के बाद करने की परंपरा है.

चातुर्मास भक्ति और साधना का विशेष समय

धार्मिक दृष्टि से चातुर्मास को आत्मचिंतन, संयम, तप, दान और भक्ति का काल माना गया है. इस दौरान श्रद्धालु विशेष व्रत रखते हैं, सत्संग करते हैं, धर्मग्रंथों का पाठ करते हैं और आध्यात्मिक साधना में अधिक समय देते हैं. इसलिए यह कहना गलत होगा कि चातुर्मास में पूजा-पाठ बंद हो जाते हैं. वास्तव में यह समय धार्मिक साधना और ईश्वर भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक माना जाता है.

Tags: Chaturmas 2026
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