Home > धर्म > देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, जानें  उड़द, चावल,अन्य त्याग और व्रत के नियम के बारे में

देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, जानें  उड़द, चावल,अन्य त्याग और व्रत के नियम के बारे में

Chaturmas 2026: सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. यह अवधि देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी तक रहती है. मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं. आइए जानते हैं चातुर्मास के महत्व के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 17, 2026 5:37:11 PM IST

देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास,जान लें कुछ विशेष नियम
देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास,जान लें कुछ विशेष नियम


Chaturmas 2026: सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. यह अवधि देवशयनी एकादशी से शुरू होकर देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी तक रहती है. मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं. इन चार महीनों में जप, तप, दान, पूजा और संयम का विशेष फल मिलता है.
 
चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी पर होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पूरे समय में किए गए पुण्य कर्म अक्षय फल प्रदान करते हैं.

 चातुर्मास में क्या करना चाहिए?

धार्मिक मान्यता के अनुसार चातुर्मास में संयम और साधना का विशेष महत्व है. इस दौरान श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार किसी एक वस्तु या आदत का त्याग करते हैं और व्रत के समापन पर उसका उद्यापन करते हैं.

इस अवधि में ये कार्य शुभ माने जाते हैं

  •  प्रतिदिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें.
  • विष्णु सहस्रनाम का नियमित पाठ करें.
  •  जप, कीर्तन, भजन और धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करें.
  •  जरूरतमंदों को दान-दक्षिणा दें.
  •  सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें.
  •  सकारात्मकता के लिए साधारण जीवन और संयम अपनाएं.

 चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में कुछ कार्यों से परहेज करने की सलाह दी जाती है-
  • विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य.
  •  नए शुभ कार्यों की शुरुआत.
  •  तामसिक भोजन और नशे का सेवन.
  •  अनावश्यक क्रोध, विवाद और नकारात्मक व्यवहार.

 उद्यापन के समय क्या करना चाहिए?

यदि चातुर्मास में किसी वस्तु का त्याग किया है, तो उद्यापन के समय उसी वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है. विभिन्न मान्यताओं के अनुसार
 
उड़द की दाल का त्याग किया हो तो उद्यापन में उड़द का दान करें. कुछ परंपराओं में गौदान का भी उल्लेख मिलता है.
  • चावल का त्याग किया हो तो चावल का दान करें.
  • नंगे पैर रहने का संकल्प लिया हो तो जूते-चप्पल दान करें.
  • प्रतिदिन दीपदान करने वाले श्रद्धालु दीपदान या अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं.
  • भूमि पर सोने का नियम निभाया हो तो बिस्तर या जरूरत की वस्तुएं दान करना शुभ माना जाता है.

 चातुर्मास का धार्मिक महत्व

मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए जप, तप, दान और भगवान विष्णु की आराधना से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. यह समय आत्मसंयम, आध्यात्मिक साधना और सेवा-भाव को बढ़ाने का अवसर माना जाता है.

Tags: Chaturmas 2026Chaturmas RulesDevshayani Ekadashidevuthani ekadashi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026

सुगंध ही नहीं औषधीय गुणों के लिए भी है तेज...

July 16, 2026

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026
देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, जानें  उड़द, चावल,अन्य त्याग और व्रत के नियम के बारे में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, जानें  उड़द, चावल,अन्य त्याग और व्रत के नियम के बारे में
देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, जानें  उड़द, चावल,अन्य त्याग और व्रत के नियम के बारे में
देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, जानें  उड़द, चावल,अन्य त्याग और व्रत के नियम के बारे में
देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, जानें  उड़द, चावल,अन्य त्याग और व्रत के नियम के बारे में