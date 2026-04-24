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Dadrinath dham: बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, जानिए क्यों यहां पूजा में नहीं बजाया जाता शंख

Char Dham Yatra 2026: बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाने की परंपरा धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक संतुलन से जुड़ी आस्थाओं पर आधारित है. इसके पीछे शांति बनाए रखने, नागों की रक्षा और संभावित प्राकृतिक खतरों से बचाव जैसे कारण बताए जाते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 24, 2026 11:47:23 AM IST

विष्णु धाम बद्रीनाथ में शंखनाद है वर्जित
विष्णु धाम बद्रीनाथ में शंखनाद है वर्जित


Dadrinath dham: 23 अप्रैल को उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके साथ ही चार धाम यात्रा पूरी तरह शुरू हो चुकी है. भगवान विष्णु को समर्पित यह पवित्र धाम न सिर्फ अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की कुछ अनोखी परंपराएं भी लोगों को आकर्षित करती हैं. इन्हीं में से एक है- मंदिर में पूजा के दौरान शंख न बजाने की परंपरा.

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विष्णु की तपोभूमि से जुड़ी मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने इस स्थान पर लंबे समय तक तपस्या की थी. इस क्षेत्र की शांति और आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखने के लिए यहां शंखनाद नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी तेज ध्वनि ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है.

लक्ष्मी जी की साधना से जुड़ी कथा

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, जब माता लक्ष्मी ध्यान में लीन थीं, उसी दौरान भगवान विष्णु ने एक राक्षस का वध किया. परंपरा के अनुसार, विजय के बाद शंख बजाया जाता है, लेकिन लक्ष्मी जी की साधना भंग न हो, इसलिए भगवान विष्णु ने शंख नहीं बजाया. तभी से इस धाम में शंख बजाने की मनाही मानी जाती है.

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राक्षस और शंख से जुड़ी कहानी

एक और मान्यता यह भी है कि किसी समय एक राक्षस शंख के भीतर छिप गया था. ऐसा विश्वास था कि यदि शंख बजाया गया तो वह बाहर निकलकर लोगों और प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है. इसी कारण इस परंपरा की शुरुआत हुई.

नागों के निवास और प्रकृति संतुलन से जुड़ा विश्वास

हिंदू मान्यताओं में नागों को दिव्य और शक्तिशाली माना गया है. हिमालय क्षेत्र, विशेषकर बद्रीनाथ के आसपास, नागों का निवास स्थान माना जाता है. शंख की ध्वनि तेज कंपन पैदा करती है, जो नागों को असहज कर सकती है. पुराने समय में प्रकृति के हर तत्व को जीवंत माना जाता था. मान्यता थी कि यदि नाग क्रोधित होते हैं, तो इसका असर प्राकृतिक संतुलन पर पड़ सकता है-जैसे मौसम में बदलाव, भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाएं. इसी वजह से सावधानी के तौर पर शंख न बजाने की परंपरा अपनाई गई.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है मौजूद

कुछ लोग इस परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण भी मानते हैं. बद्रीनाथ एक पहाड़ी और बर्फीला इलाका है, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है. माना जाता है कि शंख की तेज ध्वनि पहाड़ों से टकराकर गूंज पैदा कर सकती है, जिससे बर्फ में दरार या हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है.

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Tags: badrinath dhamchar dham yatra 2026
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