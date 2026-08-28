Chandra Grahan 2026: आज रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, सुबह 9:43 बजे चरम पर पहुंचेगा ग्रहण, जानें सूतक काल, उपाय, समापन समय

Chandra Grahan 2026: आज रक्षाबंधन के साथ आसमान में एक खास खगोलीय घटना भी देखने को मिल रही है. सावन पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगा है. यह ग्रहण आंशिक यानी खंडग्रास चंद्र ग्रहण है. पंचांग के अनुसार, ग्रहण शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में पड़ रहा है. ग्रहण का उपच्छाया से पहला स्पर्श सुबह 6:55 बजे हुआ, जबकि प्रच्छाया से पहला स्पर्श सुबह 8:04 बजे हुआ. ग्रहण का चरम समय सुबह 9:43 बजे बताया गया है. अब सवाल है कि आखिर, कितने समय तक चंद्र ग्रहण रहेगा? कब शुरू हुआ चंद्र ग्रहण? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

5 घंटे 35 मिनट तक रहेगा ग्रहण

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि पंचांग विवरण के अनुसार, इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 35 मिनट है. हालांकि, इसमें वास्तविक खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि करीब 3 घंटे 16 मिनट बताई गई है. सावन पूर्णिमा की तिथि भी आज सुबह 9:48 बजे तक रहेगी.

कब शुरू हुआ सूतक काल?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले प्रारंभ माना जाता है. हालांकि, धार्मिक परंपरा में सूतक की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रहण संबंधित स्थान पर दिखाई दे रहा है या नहीं. सूतक काल के दौरान कई धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है. मान्यता है कि इस दौरान शुभ कार्यों से बचना चाहिए और मंदिरों के कपाट भी बंद रखे जाते हैं. हालांकि, ये धार्मिक मान्यताएं हैं और इनका वैज्ञानिक प्रमाण अलग विषय है.

राहु-केतु से जुड़ी है धार्मिक मान्यता

हिंदू धर्म की पौराणिक कथा में चंद्र ग्रहण का संबंध राहु-केतु से बताया गया है. समुद्र मंथन के दौरान अमृत पीने वाले असुर का भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया था. अमृत का प्रभाव होने के कारण वह जीवित रहा और उसके सिर को राहु तथा धड़ को केतु कहा गया. मान्यता है कि सूर्य और चंद्र देव द्वारा उसकी पहचान बताए जाने के कारण राहु उनसे वैर रखता है और समय-समय पर उन्हें ग्रसने का प्रयास करता है. इसी घटना को ग्रहण से जोड़ा जाता है.

किन राशियों पर असर?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों के लिए अनुकूल नहीं माना जा रहा है. कुछ ज्योतिषीय आकलनों में 8 राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. हालांकि, राशि के आधार पर ग्रहण के शुभ-अशुभ प्रभाव वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं. ग्रहण के दौरान धार्मिक मान्यता मानने वाले लोग मंत्र जाप, ध्यान और पूजा-पाठ कर सकते हैं. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और पूजा करने की भी परंपरा है.

ग्रहण के बाद क्या करें?

स्नान करें: ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके शुद्धि करने की परंपरा है.

पूजा-पाठ करें: घर के मंदिर की सफाई करके भगवान की पूजा, मंत्र-जप या आरती कर सकते हैं.

दान करें: जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है.

भोजन करें: यदि आपने ग्रहण के दौरान भोजन नहीं किया था, तो स्नान और पूजा के बाद ताजा भोजन ग्रहण करें.

तुलसी वाला भोजन: धार्मिक परंपराओं में ग्रहण से पहले रखे भोजन में तुलसी डालने की मान्यता है.

घर की सफाई: कई परिवार ग्रहण के बाद घर और पूजा स्थल की सफाई करते हैं.