Chandra Grahan 2026: कब लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण? भारत में दिखेगा या नहीं, जानिए तारीख, टाइमिंग और सूतक समय

Chandra Grahan 2026 Date-Time: आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाओं को लेकर लोगों के बीच हमेशा उत्सुकता रहती है. खासतौर पर जब एक ही साल में सूर्य और चंद्र ग्रहण का संयोग बनता है, तो इसे लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही नजरिए से चर्चा तेज हो जाती है. 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है और इसके ठीक करीब 15 दिन बाद आसमान में एक और बड़ी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी. यानी अगस्त के आखिर में साल 2026 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है.

दिलचस्प बात यह है कि, इस बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच महज 15 दिनों का अंतर है. इसे लेकर 18 साल पुराने एक संयोग की भी चर्चा हो रही है. बताया जाता है कि, 2008 में सावन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और श्रावण पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा था. इस साल भी सावन के दौरान सूर्य और चंद्र ग्रहण के करीब-करीब ऐसा ही क्रम बनने की चर्चा है. अब सवाल है कि आखिर, यह चंद्र ग्रहण कब लगेगा? भारत में दिखाई देगा या नहीं? चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल क्या है? आइए जानते हैं इनके जवाब.

कब लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण?

12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के बाद अब लोगों की नजर साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर है. खगोलीय गणना के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. यह ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के एक हिस्से पर पड़ती है और चंद्रमा का कुछ भाग अपेक्षाकृत गहरा दिखाई देता है. चंद्र ग्रहण की वास्तविक टाइमिंग आपके स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. इसलिए भारत के किसी खास शहर में ग्रहण दिखाई देगा या नहीं और वहां इसका स्थानीय समय क्या होगा, यह जानने के लिए स्थानीय खगोलीय समय की जानकारी देखना जरूरी है.

साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 2026 तारीख

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त दिन शुक्रवार को लगने वाला है. उस दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि है. श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9:08 बजे से लेकर 28 अगस्त को सुबह 9:48 बजे तक रहेगी.

चंद्र ग्रहण 2026 प्रारंभ समय

28 अगस्त को चंद्र ग्रहण का प्रारंभ सुबह में 6 बजकर 55 मिनट से होगा. उस समय उपच्छाया से पहला स्पर्श होगा. प्रच्छाया से पहला स्पर्श सुबह में 08:04 ए एम पर और परमग्रास चंद्र ग्रहण सुबह में 09 बजकर 43 मिनट पर होगा. यह एक आं​​शिक चंद्र ग्रहण होगा. उस दिन रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण होगा.

चंद्र ग्रहण 2026 समापन समय

चंद्र ग्रहण का समापन दोपहर में 12 बजकर 30 मिनट पर होगा. प्रच्छाया से अन्तिम स्पर्श 11:21 ए एम पर और उपच्छाया से अंतिम स्पर्श 12:30 पी एम पर होगा. चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 05 घंटे 35 मिनट की होगी, जबकि खंडग्रास की अवधि 3 घंटे 16 मिनट की होगी.

चंद्र ग्रहण 2026 सूतक काल

यह आं​​शिक चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसकी वज​ह से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. सूतक काल न होने से सभी कार्य सामान्य दिनों की तरह ही होंगे. भारत में चंद्र ग्रहण दृश्य होता तो इसका सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने के समय से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता.

सूतक काल में पूजा, पाठ, स्नान, दान, भोजन, शयन समेत शुभ और मांगलिक कार्य पूर्णतया वर्जित होते हैं. गर्भवती महिलाओं को अपना और शिशु का विशेष ध्यान रखना होता है.

चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा?

यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा.

क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण?

भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा या नहीं… यह सवाल सबसे ज्यादा लोगों के मन में है. किसी ग्रहण के भारत में दिखाई देने या न दिखाई देने पर ही उसके धार्मिक नियमों को लेकर मान्यताएं भी बदलती हैं. बता दें कि, 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा.

चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है सूतक?

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है. इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद करने, पूजा-पाठ से जुड़े कुछ नियमों का पालन करने और भोजन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की परंपरा है. हालांकि, सूतक की मान्यता मुख्य रूप से ग्रहण के दृश्य होने से जुड़ी मानी जाती है. हालांकि, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

सूर्य और चंद्र ग्रहण का संयोग क्यों खास?

सूर्य और चंद्र ग्रहण अक्सर एक ही ग्रहण सीजन में करीब 15 दिनों के अंतर पर होते हैं. इसका कारण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की कक्षाओं की ज्यामितीय स्थिति है. सूर्य ग्रहण अमावस्या के आसपास और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के आसपास ही संभव होता है. इसलिए 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के करीब दो सप्ताह बाद चंद्र ग्रहण होना कोई रहस्यमयी संयोग नहीं, बल्कि खगोलीय घटनाओं के क्रम का हिस्सा है. फिर भी धार्मिक दृष्टि से इसे लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है.