Surya Grahan 2026 Time: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखेगा ? यहां जानें सूतक काल समेत अन्य अहम जानकारी

Surya Grahan 2026: अगले कुछ घंटों में वर्ष 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, ग्रहण काल की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट है. भारतीय समयानुसार, सूर्य ग्रहण बुधवार (12 अगस्त, 2026) को रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा. इसके बाद सूर्य ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 1 बजकर 27 मिनट पर होगा. सूर्य ग्रहण का पीक टाइम रात 11 बजकर 16 मिनट पर होगा.

ज्योतिष विज्ञान के जानकारों का कहना है कि इस बार कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगेगा. यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य तो एक ही है और अगर ग्रहण लगा है तो इसका सूतक काल भारत में भी मान्य होगा. सूतक काल लागू होने पर मंदिर में पूजा-पाठ, देवी-देवताओं की प्रतिमा का स्पर्श और शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं. यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में धार्मिक मान्यता को तरजीह देने वाले लोगों को यानी भारत में रहने वालों को इससे घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

बुधवार (12-13 अगस्त, 2026) को लगने वाला सूर्य ग्रहण का मुख्य मार्ग ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी रूस है, जो यहां होकर गुजरेगा. इस लिहाज से स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आएगा, जबकि दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में ग्रहण आंशिक रूप से भी दिखाई देने वाला है, लेकिन में भारत में यह बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा.

कब लगता है सूर्य ग्रहण?

ज्योषित के उलट वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, दोनों ही खगोलीय घटना होती है. सामान्य भाषा में समझें तो सूर्य ग्रहण की स्थिति वह होती है जब चंद्रमा सूर्य और धरती के मध्य आ जाता है.. इसके चलते सूर्य की छाया धरती के किसी हिस्से पर पड़ती है. सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या लगता है. सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं का झुकाव होने पर विशेष तरह से स्थित बनती है. इसके चलते सूर्य ग्रहण का संयोग बनता है.

वहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में धरती के कुछ हिस्सों में अंधेरा तक छा जाता है. दरअसल, चंद्रमा सूर्य के चमकीले हिस्से को पूरी तरह ढक लेता है. इसके चलते यह स्थिति पैदा होती है. सूर्य ग्रहण की स्थिति में कुछ जगहों पर यानी प्रभावित इलाकों में दिन में भी रात जैसा अनुभव हो सकता है.

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