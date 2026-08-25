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Chandra Grahan 2026: 27 या 28 अगस्त? साल का आखिरी चंद्रग्रहण कब लगेगा, भारत में दिखेगा या नहीं और सूतक टाइम क्या

Chandra Grahan 2026 Kab Lagega | Chandra Grahan 2026 Kab Hai 27 ya 28 August | Sutak Kaal Time: खगोलीय घटना में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अगस्त का महीना बेहद खास है. वजह… इसी माह साल के आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हैं. हालांकि, सूर्य ग्रहण पिछले दिनों लग चुका है और कुछ ही दिन बाद अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है. अब सवाल है कि आखिर, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगेगा? भारत में दिखाई देगा या नहीं? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Last Updated: August 25, 2026 4:25:33 PM IST

साल 2026 का आखिर चंद्र ग्रहण कब लगेगा? (Canva)
साल 2026 का आखिर चंद्र ग्रहण कब लगेगा? (Canva)


Chandra Grahan 2026 Kab Lagega | Chandra Grahan 2026 Kab Hai 27 ya 28 August: खगोलीय घटना में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अगस्त का महीना बेहद खास है. वजह… इसी माह साल के आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हैं. हालांकि, सूर्य ग्रहण पिछले दिनों लग चुका है और कुछ ही दिन बाद अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है. हालांकि, यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा. क्योंकि, ग्रहण के समय भारत में दिन का होगा. चंद्र ग्रहण 27 अगस्त को लगेगा या 28 अगस्त को? इसको लेकर लोगों के बीच खासा कन्फ्यूजन है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि, यह ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक 28 अगस्त 2026 को होगा और इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा. यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा का बड़ा हिस्सा पृथ्वी की छाया में आएगा. उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानिए चंद्र ग्रहण से जुड़ी रोचक जानकारियां-

27 या 28 अगस्त, किस दिन लगेगा चंद्र ग्रहण?

ग्रहण की प्रक्रिया 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त तक चलेगी, इसलिए कुछ जगहों पर इसे 27-28 अगस्त का ग्रहण बताया जा रहा है. लेकिन, भारतीय समय (IST) के अनुसार मुख्य ग्रहण 28 अगस्त की सुबह होगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

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कितने बजे शुरू होगा ग्रहण?

भारतीय समय के अनुसार, चंद्र ग्रहण की पेनुम्ब्रल अवस्था करीब सुबह 6:54-6:55 बजे शुरू होगी. आंशिक ग्रहण लगभग 8:04 बजे शुरू होगा और इसका अधिकतम चरण करीब 9:43 बजे होगा. आंशिक चरण लगभग 11:21-11:22 बजे समाप्त होगा, जबकि पूरी पेनुम्ब्रल प्रक्रिया दोपहर करीब 12:30-12:32 बजे तक चलेगी.

क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण?

अगर एक लाइन में कहें तो ‘नहीं’. बता दें कि, 28 अगस्त को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसकी मुख्य वजह यह है कि, ग्रहण के दौरान भारत में दिन का समय होगा और चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा. अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा.

क्या भारत में लगेगा सूतक काल?

चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताओं में सूतक का विशेष महत्व माना जाता है. लेकिन, ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने के कारण भारत में सूतक काल लागू नहीं है. इसलिए रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने की परंपरा पर ग्रहण के कारण कोई सीधा प्रतिबंध नहीं माना जा रहा है. हालांकि, सूतक और धार्मिक नियमों को लेकर अलग-अलग परंपराएं हो सकती हैं. अगर आप चाहें तो एहतियात के तौर पर आप नियम मान भी सकते हैं.

Tags: chandra grahan 2026Dharmhome-hero-pos-4Lunar Eclipsereligion news
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