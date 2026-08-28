Chandra Grahan 2026 Do & Don’t: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का संयोग! भारत में क्या करें और क्या न करें?

Chandra Grahan 2026 Do & Don’t: साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी लागू नहीं होगा. भारत में परिवार बिना किसी ग्रहण से जुड़ी पाबंदियों के रक्षाबंधन की रस्में निभा सकते हैं. खगोलीय गणनाओं के अनुसार, यह ग्रहण अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा का 96 प्रतिशत हिस्सा छाया में होगा.

साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को दिखाई देगा, जो भारत में रक्षाबंधन के दिन ही पड़ रहा है. इससे 2026 के चंद्र ग्रहण के सूतक काल, धार्मिक पाबंदियों, खान-पान, पूजा-पाठ और राखी की रस्मों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक ज़रूरी बात है. चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल लागू नहीं होगा. कई भारतीय शहरों के पंचांग की गणनाओं में भी सूतक को “लागू नहीं” बताया गया है.

चंद्र ग्रहण 2026 का समय

खगोलीय गणनाओं के अनुसार, पेनम्ब्रल चरण (हल्की छाया वाला चरण) 28 अगस्त को सुबह लगभग 6:55 बजे (IST) शुरू होगा. आंशिक ग्रहण सुबह लगभग 8:04 बजे शुरू होगा और सबसे ज़्यादा ग्रहण सुबह लगभग 9:43 बजे होगा. आंशिक चरण सुबह लगभग 11:21 बजे खत्म होगा और पेनम्ब्रल चरण दोपहर लगभग 12:30 बजे खत्म होगा. यह हर जगह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. सबसे ज़्यादा ग्रहण के समय, चंद्रमा की सतह का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी की छाया के गहरे हिस्से में होगा. यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा.

भारत में सूतक काल का समय क्या है?

28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा; इसलिए, देश के लिए सूतक काल का कोई समय नहीं है.

हिंदू परंपरा में, चंद्र ग्रहण के लिए सूतक केवल उन जगहों पर माना जाता है जहाँ मुख्य ग्रहण दिखाई देता है. इसका मतलब है कि भारत में परिवारों को ग्रहण से जुड़ी पाबंदियाँ घटना से कई घंटे पहले शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि कहीं और ग्रहण लग रहा है. सूतक का समय जगह के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. जो लोग भारत में नहीं रहते, उन्हें अपने शहर में ग्रहण के दिखने और पंचांग के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए.

सूतक काल में क्या करें

जिन मामलों में सूतक लागू होता है, वहाँ पारंपरिक रीति-रिवाजों में प्रार्थना और सादगी पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है.

• मंत्र का जाप करें या कुछ समय शांत रहकर प्रार्थना करें.

• इस पाबंदी वाले समय में शरीर को ढंककर रखें.

• खाना पकाने का पारंपरिक तरीका यह है कि सूतक शुरू होने से पहले पके हुए खाने में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएँ.

• गर्भवती महिलाओं को पारंपरिक रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

• ग्रहण के बाद, कई परिवार स्नान करते हैं और पूजा-स्थल की सफ़ाई करते हैं, और फिर अपनी रोज़ाना की पूजा-अर्चना जारी रखते हैं.

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सूतक के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए?

पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार, सूतक के दौरान लोग खाना नहीं पकाते और न ही खाते हैं, सिवाय बच्चों, बुज़ुर्गों या बीमार लोगों के. घरों में ग्रहण से जुड़े कड़े नियमों के कारण मंदिर की पूजा-विधि और मूर्ति पूजा भी रोकी जा सकती है. इस समय, कुछ परिवार कोई ज़रूरी धार्मिक अनुष्ठान शुरू नहीं करते हैं. सामान्य पंचांग नियमों के तहत, भारत में 28 अगस्त 2026 को होने वाले चंद्र ग्रहण पर ये पाबंदियाँ लागू नहीं होती हैं, क्योंकि यह ग्रहण यहाँ दिखाई नहीं देगा.

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