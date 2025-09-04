Home > धर्म > 7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां

7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां

Chandra Grahan 2025: वैदिक पंचांग के अनुसार, साल का आखिरी चंद्रग्रहण 7 सितंबर को 9 बजकर 57 मिनट पर लगेगा। ये पूर्ण चंद्रग्रहण होगा जिसकी अवधि साढ़े तीन घंटे की होगी। इससे 9 घंटे पहले सूतक काल लगेगा। तो आइए जानते हैं कि सूतक काल की शुरूआत कब से होगी और इसके क्या हैं नियम?

Published By: Shivi Bajpai
Published: September 4, 2025 14:42:00 IST

7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां

Chandra Grahan 2025 Date Time Sutak kaal: भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 7 सितंबर रविवार के दिन पूरे भारत में चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे ब्लड मून (Blood moon) भी कहा जाता है. इस ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह धरती पर छाया होगा। इस स्थिति में चंद्रमा हल्का नारंगी या लाल रंग का दिखने लगता है, जिस वजह से इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये चंद्र ग्रहण भारत के साथ-साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, पैसिफिक और इंडियन ओसियन में भी दिखाई देगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्रग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक काल के दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं और मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। 

सूतक काल कब लगता है? (When does Sutak kaal starts?)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रग्रहण शुरु होने से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूतक काल के दौरान धार्मिक कार्यों और भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। इस दौरान कुछ खाने-पीने से भी परहेज करना चाहिए. 

चंद्रग्रहण का सूतक काल कब होगा शुरू? 

पंचांग अनुसार 7 सितंबर को पूरे देश में चंद्र ग्रहण लगेगा। 7 सितंबर को रात 9 बजकर 57 मिनट पर लगेगा और रात में 11 बजकर 1 मिनट से लेकर 12 बजकर 23 मिनट तक पूर्ण चंद्रग्रहण लग जाएगा। इस समय मंदिरों के कपाट बंद किए जाएंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों को नहीं किया जाएगा। इस दौरान खाने-पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते को डाल दिया जाता है. 

सजी है रौनकों की महफिल हर तरफ, आया मिलाद-उन-नबी! इस पाक मौके पर अपनों को भेजें ये खास शायरी

सूतक काल के क्या नियम हैं? (What are the rules of Sutak kaal?)

  • सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ नहीं करनी चाहिए।
  • गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
  • सूतक काल के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए।
  • खाने-पीने की सभी चीजों में सूतक काल के समय तुलसी डाल देनी चाहिए।
  • सूतक काल के दौरान आप भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं।

Vastu Tips: घर में रखें ये 7 चमत्कारी चीजें, परिवार में सुख और शांति की नहीं होगी कोई कमी

Tags: Chandra Grahan 2025Chandra Grahan Sutak kaalChandra Grahan Timelunar eclipse in india
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां
7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां
7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां
7 सितंबर को पूरे देश में लगेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल का क्या है समय, जानें यहां
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?