Home > धर्म > गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान

गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान

Chandra Grahan 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर को पूरे देश में चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जिसकी शुरूआत रात को 9 बजकर 57 मिनट पर होगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

Published By: Shivi Bajpai
Published: September 4, 2025 16:35:00 IST

chandra grahan pregnant women
chandra grahan pregnant women

Chandra Grahan 2025: हिंदू पंचांग अनुसार पूरे भारत में 7 सितंबर रविवार के दिन साल का दूसरा चंद्रग्रहण लगने वाला है. ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है. चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है. ये समय गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील होता है. इस वक्त उन्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए वरना इसका असर गर्भ में पनप रहे शिशु पर भी पड़ सकता है. 

सूतक काल कब लग रहा है? (Chandra Grahan Sutak Time)

चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2025) की शुरूआत 7 सितंबर को रात 9 बजकर 57 मिनट पर होगी और इसकी समाप्ति 8 सितंबर को देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी. इससे 9 घंटे पहले सूतक काल लगेगा. 7 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 8 सिंतबर की रात 1 बजकर 26 मिनट तक सूतक काल रहने वाला है. 

गर्भवती महिलाएं  न करें ये गलतियां ( Pregnant Women do not do these mistakes during sutak kaal)

सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन गलतियों से बचना चाहिए:

  • चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे सुई, धारदार कैंची या चाकू का इस्तेमाल न करें।
  • गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से न देखें।
  • सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए।
  • अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो गर्भ में पल रहा शिशु नकारात्मक प्रभावों से बच सकता है।

Pitru Paksha Date 2025 : चाहते हैं पितरों का आशीर्वाद तो तिथि अनुसार करें श्राद्ध …

गर्भवती महिलाएं करें ये उपाय:

  • चंद्र ग्रहण के दिन खाने की चीजों में तुलसी के पत्तों को डालकर रखना चाहिए ताकि उन चीजों पर चंद्र ग्रहण का नकारात्मक असर न पड़े
  • चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र देव के बीज मंत्र “ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः” का जप कर सकते हैं
  • गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान राम और कृष्ण के मंत्रों का जप करना चाहिए.

Vastu Tips For Home: घर को आकर्षक बनाने के लिए…

Tags: Chandra Grahan 2025Chandra Grahan Sutak kaalChandra Grahan TimePregnant women should avoid this in sutak kaal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान
गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान
गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान
गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?