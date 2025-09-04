गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकता है भारी नुकसान

Chandra Grahan 2025: हिंदू पंचांग अनुसार पूरे भारत में 7 सितंबर रविवार के दिन साल का दूसरा चंद्रग्रहण लगने वाला है. ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है. चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है. ये समय गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील होता है. इस वक्त उन्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए वरना इसका असर गर्भ में पनप रहे शिशु पर भी पड़ सकता है.

सूतक काल कब लग रहा है? (Chandra Grahan Sutak Time)

चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2025) की शुरूआत 7 सितंबर को रात 9 बजकर 57 मिनट पर होगी और इसकी समाप्ति 8 सितंबर को देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी. इससे 9 घंटे पहले सूतक काल लगेगा. 7 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से 8 सिंतबर की रात 1 बजकर 26 मिनट तक सूतक काल रहने वाला है.

गर्भवती महिलाएं न करें ये गलतियां ( Pregnant Women do not do these mistakes during sutak kaal)

सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन गलतियों से बचना चाहिए:

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे सुई, धारदार कैंची या चाकू का इस्तेमाल न करें।

गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से न देखें।

सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए।

अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो गर्भ में पल रहा शिशु नकारात्मक प्रभावों से बच सकता है।

गर्भवती महिलाएं करें ये उपाय: