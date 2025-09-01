Chandra Grahan 2025: 7 सितंबर को लगने जा रहा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Chandra Grahan 2025: हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। खासकर चंद्र ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना गया है, जिसके दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते।इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025, रविवार की रात 9:58 बजे शुरू होकर 8 सितंबर की रात 1:26 बजे तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा।भारत में दिखाई देने की वजह से इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस ग्रहण से कुछ राशियों को शुभ फल मिलेंगे तो कुछ को अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

चंद्र ग्रहण कब लगेगा?

साल का दूसरा चंद्र ग्रहण इस बार 7 सितंबर 2025, रविवार की रात लगने जा रहा है। यह ग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होकर 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह ग्रहण एक खास रूप में दिखाई देगा जिसे ‘ब्लड मून’ कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग पूरी तरह से लालिमा लिए हुए नजर आएगा ।

इन चार राशियों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ साबित होगा

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण खास समय लेकर आ रहा है। इस समय आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। भूमि, भवन या वाहन की खरीद के योग बन सकते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा,जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा व संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को खुशखबरी मिल सकती है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण बेहद खास साबित होने वाला है। ज्योतिष के अनुसार इस समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत होगी। लंबे समय से घर-परिवार में चल रहे कलह अब समाप्त होने लगेंगे और घरेलू माहौल सौहार्दपूर्ण बनेगा। इससे मन का बोझ हल्का होगा और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा, जिससे आत्मविश्वास मजबूत होगा। भाग्य का साथ मिलने से वे कार्य भी पूरे होंगे जो लंबे समय से अधूरे या अटके पड़े थे। अचानक की गई यात्राएँ लाभप्रद साबित हो सकती हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए 7 सितंबर 2025 का यह चंद्र ग्रहण सौभाग्यशाली साबित होगा। ग्रहण काल के दौरान आपके प्रयासों में तेजी आएगी और अधूरे कार्य पूरे होंगे। लंबे समय से जिन कामों को लेकर आप चिंता में थे, उनमें अब सफलता मिलने लगेगी। हर क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह ग्रहण आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसी खुशखबरी मिल सकती है। अब तक चली आ रही आर्थिक तंगी धीरे-धीरे दूर होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए 7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा। लंबे समय से करियर में आ रही बाधाएँ अब दूर होंगी और आपको अपने परिश्रम का उचित फल मिलेगा। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और पदोन्नति की संभावना भी प्रबल रहेगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ग्रहण सकारात्मक प्रभाव डालेगा। विवाह योग्य जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है