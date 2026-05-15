Moon Transit: चंद्रमा के गोचर से खुलेंगे धन के द्वार! इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा तगड़ा धन लाभ

Moon Transit 2026: 14 मई 2026 की रात चंद्रमा ने मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश किया. यह गोचर इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इसी दिन गुरु प्रदोष व्रत का शुभ संयोग भी बना हुआ था. गुरुवार के दिन पड़ने वाला गुरु प्रदोष भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की कृपा दिलाने वाला माना जाता है. वहीं चंद्रमा का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश इस गोचर को और भी प्रभावशाली बना रहा है. ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक यह दुर्लभ संयोग 4 राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. इन राशि वालों को धन लाभ, करियर में तरक्की, निवेश में फायदा और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

मेष राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में मिलेगा लाभ

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे हो सकते हैं. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं, जो भविष्य में आर्थिक लाभ का कारण बनेंगी. व्यापार से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मिथुन राशि: रुका हुआ धन मिलने के बन रहे योग

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. करियर में भी नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं. मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी.

सिंह राशि: प्रमोशन और व्यापार में बड़ा फायदा

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में शुभ संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने जैसी खुशखबरी मिल सकती है. वहीं व्यापार करने वाले लोगों को कोई बड़ी डील मिलने के संकेत हैं, जिससे अच्छा मुनाफा हो सकता है. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और लंबे समय से चल रही आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं.

धनु राशि: नए संपर्क दिलाएंगे धन लाभ

धनु राशि वालों के लिए यह समय रुके हुए कार्यों को गति देने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स अब पूरे होने लगेंगे. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क बनने के कारण धन कमाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. करियर और बिजनेस दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

भगवान शिव की पूजा से मिलेगा शुभ फल

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है. ऐसे में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है. क्योंकि आज गुरु प्रदोष का दुर्लभ संयोग भी बना है, इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करना और भगवान शिव का अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जा रहा है. ऐसा करने से चंद्र गोचर के शुभ प्रभाव और भी बढ़ सकते हैं.