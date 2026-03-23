Chandra Gochar 2026: 23 मार्च से बदलेगा चंद्रमा का राशि स्थान, इन राशियों की चमक सकती है किस्मत

Chandra Gochar 2026: 23 मार्च 2026 की सुबह 4 बजकर 14 मिनट पर चंद्रमा मेष राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश कर गया है. ज्योतिष में चंद्रमा का उच्च राशि में होना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मानसिक संतुलन, आर्थिक स्थिति और करियर पर सकारात्मक असर डालता है.

वृषभ में चंद्रमा का प्रभाव क्यों खास

वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है. ऐसे में इस गोचर का असर कई राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. खासतौर पर धन, निवेश, नौकरी और पारिवारिक सुख से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत मिल रहे हैं.

इन राशियों को मिल सकता है आर्थिक लाभ

इस गोचर के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए धन लाभ और करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं.

मेष राशि: चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव (धन भाव) में होने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं.



चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव (धन भाव) में होने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं. वृषभ राशि: लग्न में चंद्रमा के आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है.



लग्न में चंद्रमा के आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है. कर्क राशि: लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर कारोबार और निवेश के लिए फायदेमंद रहेगा. व्यापारियों को नई डील और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं.



लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर कारोबार और निवेश के लिए फायदेमंद रहेगा. व्यापारियों को नई डील और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. सिंह राशि: चौथे भाव में चंद्रमा के आने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

करियर और कारोबार में नए मौके

यह गोचर उन लोगों के लिए भी सकारात्मक है जो करियर में बदलाव या नई शुरुआत करना चाहते हैं. लंबे समय से की गई मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए भी यह समय विस्तार और नए सौदों के लिए अनुकूल माना जा रहा है.

रिश्तों और निजी जीवन पर असर

चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक संतुलन बेहतर होगा. कुछ राशियों के लोग अपने जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. पारिवारिक माहौल भी सकारात्मक रहने की संभावना है.

क्या रखें ध्यान

हालांकि यह गोचर ज्यादातर राशियों के लिए सकारात्मक है, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना जरूरी है. सोच-समझकर निवेश और करियर से जुड़े कदम उठाना अधिक लाभदायक रहेगा.