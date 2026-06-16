अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद और क्यों माना जाता है शुभ

Chandra Darshan 2026: हिंदू परंपरा में अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा के दर्शन को बेहद शुभ माना जाता है. इसे चंद्र दर्शन कहा जाता है. मान्यता है कि अमावस्या के बाद पहली बार दिखाई देने वाले चंद्रमा के दर्शन करने से जीवन में खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का आगमन होता है.

15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या मनाई गई थी. इसके अगले दिन यानी 16 जून 2026 को श्रद्धालु प्रथम चंद्र दर्शन करेंगे. कई स्थानों पर लोग इस अवसर पर व्रत भी रखते हैं और शाम के समय चंद्र देव की पूजा-अर्चना करते हैं.

ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक माना गया है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, वे आमतौर पर शांत स्वभाव, बेहतर सोच और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं. ऐसे लोगों को समाज में सम्मान और जीवन में सुख-सुविधाएं मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है.दूसरी ओर, कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अस्थिर या निराश महसूस करा सकता है. इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा की पूजा और मंत्र जाप को लाभकारी बताया गया है.

आज चंद्र दर्शन कब करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या के बाद आने वाली प्रतिपदा तिथि की शाम को चंद्र दर्शन किया जाता है.पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 15 जून की सुबह 8:24 बजे शुरू होकर 16 जून की सुबह 4:31 बजे तक रहेगी.16 जून को चंद्रमा का उदय सुबह 6:35 बजे और अस्त रात 8:50 बजे होगा. हालांकि चंद्र दर्शन के लिए सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है.

आज सूर्यास्त: शाम 7:09 बजे

चंद्र दर्शन का उपयुक्त समय: शाम 7:09 बजे से रात 8:50 बजे तक

आसमान साफ रहने पर इस दौरान चंद्रमा के दर्शन किए जा सकते हैं.

व्रत और पूजा का महत्व

जो लोग चंद्र दर्शन का व्रत रखते हैं, वे शाम को चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चीनी, चावल और अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है. इससे चंद्रमा की कृपा प्राप्त होने और मानसिक शांति बढ़ने की मान्यता है.

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