Home > धर्म > अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद और क्यों माना जाता है शुभ

अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद और क्यों माना जाता है शुभ

Chandra Darshan 2026: हिंदू परंपरा में अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा के दर्शन को बेहद शुभ माना जाता है. इसे चंद्र दर्शन कहा जाता है. मान्यता है कि अमावस्या के बाद पहली बार दिखाई देने वाले चंद्रमा के दर्शन करने से जीवन में खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का आगमन होता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 16, 2026 4:15:06 PM IST

अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद
अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद


Chandra Darshan 2026: हिंदू परंपरा में अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा के दर्शन को बेहद शुभ माना जाता है. इसे चंद्र दर्शन कहा जाता है. मान्यता है कि अमावस्या के बाद पहली बार दिखाई देने वाले चंद्रमा के दर्शन करने से जीवन में खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का आगमन होता है.
 
15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या मनाई गई थी. इसके अगले दिन यानी 16 जून 2026 को श्रद्धालु प्रथम चंद्र दर्शन करेंगे. कई स्थानों पर लोग इस अवसर पर व्रत भी रखते हैं और शाम के समय चंद्र देव की पूजा-अर्चना करते हैं.

 ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक माना गया है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, वे आमतौर पर शांत स्वभाव, बेहतर सोच और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं. ऐसे लोगों को समाज में सम्मान और जीवन में सुख-सुविधाएं मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है.दूसरी ओर, कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अस्थिर या निराश महसूस करा सकता है. इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा की पूजा और मंत्र जाप को लाभकारी बताया गया है.

आज चंद्र दर्शन कब करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या के बाद आने वाली प्रतिपदा तिथि की शाम को चंद्र दर्शन किया जाता है.पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 15 जून की सुबह 8:24 बजे शुरू होकर 16 जून की सुबह 4:31 बजे तक रहेगी.16 जून को चंद्रमा का उदय सुबह 6:35 बजे और अस्त रात 8:50 बजे होगा. हालांकि चंद्र दर्शन के लिए सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है.
 
  • आज सूर्यास्त: शाम 7:09 बजे
  • चंद्र दर्शन का उपयुक्त समय: शाम 7:09 बजे से रात 8:50 बजे तक
  • आसमान साफ रहने पर इस दौरान चंद्रमा के दर्शन किए जा सकते हैं.

 व्रत और पूजा का महत्व

जो लोग चंद्र दर्शन का व्रत रखते हैं, वे शाम को चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चीनी, चावल और अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है. इससे चंद्रमा की कृपा प्राप्त होने और मानसिक शांति बढ़ने की मान्यता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: amavasya 2026Chandra Darshan 2026Chandra Darshan TimingMoon Sighting
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं ईशा रिखी? बादशाह से की शादी

June 16, 2026

कौन हैं धरना दुर्गा? इन्फ्लुएंसर से बनीं एक्ट्रेस

June 16, 2026

प्रेग्नेंसी में कौन से फल खा सकते हैं?

June 15, 2026

ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान

June 15, 2026

टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल

June 15, 2026

दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय...

June 15, 2026
अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद और क्यों माना जाता है शुभ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद और क्यों माना जाता है शुभ
अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद और क्यों माना जाता है शुभ
अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद और क्यों माना जाता है शुभ
अमावस्या के बाद चंद्र दर्शन का विशेष महत्व, जानें आज किस समय दिखेगा चांद और क्यों माना जाता है शुभ