Home > धर्म > Chanakya Niti: चाणक्य की ये बातें खोल सकती हैं किस्मत, जीवन में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को आज ही बदलें

Chanakya Niti: चाणक्य की ये बातें खोल सकती हैं किस्मत, जीवन में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को आज ही बदलें

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी जीवन में सफलता, अनुशासन और सही दिशा का मार्ग दिखाती हैं. उन्होंने मेहनत के साथ लक्ष्य, समय की कीमत, अच्छी संगत, धन प्रबंधन, धैर्य और आत्मविश्वास को जीवन की सबसे जरूरी बातें बताया है. इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 19, 2026 1:20:52 PM IST

जीवन में तरक्की चाहिए तो चाणक्य की इन नीतियों को जरूर अपनाएं
जीवन में तरक्की चाहिए तो चाणक्य की इन नीतियों को जरूर अपनाएं


Chanakya Niti: महान अर्थशास्त्री और नीति ज्ञाता चाणक्य ने हजारों साल पहले ऐसी बातें कही थीं, जिन्हें आज भी जीवन प्रबंधन और सफलता का आधार माना जाता है. चाणक्य का मानना था कि बिना सोच-समझ के की गई मेहनत इंसान को आगे नहीं बढ़ाती. उनके अनुसार, “बिना सोचे किया गया परिश्रम पशु के समान है.” यानी मनुष्य वही है जो पहले सोचता है, योजना बनाता है और फिर काम करता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग लंबे समय तक मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें वह सफलता नहीं मिलती जिसकी उम्मीद होती है. ऐसे में चाणक्य की नीतियां आज भी लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करती हैं.

सिर्फ मेहनत नहीं, लक्ष्य भी होना चाहिए साफ

कई लोग रोज 10 से 14 घंटे तक काम करते हैं और सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में बड़ा बदलाव महसूस नहीं होता. चाणक्य कहते हैं, “बिना पतवार की नाव कभी किनारे नहीं लगती.”
इसका मतलब है कि मेहनत तभी सफल होती है जब उसके पीछे स्पष्ट लक्ष्य और सही दिशा हो. अगर व्यक्ति को यह ही नहीं पता कि वह क्या हासिल करना चाहता है, तो उसकी मेहनत भटक सकती है. इसलिए हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करनी चाहिए.

You Might Be Interested In

समय की कीमत समझना जरूरी

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग घंटों मोबाइल, सामाजिक माध्यम और छोटी-छोटी चीजों में समय बर्बाद कर देते हैं. दिन खत्म होने पर अक्सर यही एहसास होता है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ. चाणक्य कहते हैं, जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता. असल फर्क सफल और असफल लोगों के बीच समय के इस्तेमाल का होता है. इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका समय किस काम में जा रहा है और क्या वह उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है.

आलस सबसे बड़ा दुश्मन

अक्सर लोग अपनी असफलता के लिए हालात, नौकरी या दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का आलस होता है. आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. आलस हमेशा व्यक्ति को टालने की आदत सिखाता है. आज नहीं, कल करेंगे जैसी सोच धीरे-धीरे सपनों और अवसरों को खत्म कर देती है. इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और समय पर काम करने की आदत बेहद जरूरी मानी गई है.

जैसी संगत, वैसी सोच

चाणक्य ने संगत को जीवन की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक माना है. अगर व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो उसका असर धीरे-धीरे उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ने लगता है. चाणक्य कहते हैं, “मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है. अच्छे और प्रेरित करने वाले लोगों की संगत व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग उसे पीछे खींच सकते हैं.

पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना

बहुत से लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते. इसकी सबसे बड़ी वजह धन प्रबंधन की कमी होती है. चाणक्य कहते हैं, “धन उसी के पास टिकता है, जो उसे संभालना जानता है.” पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और सही जगह इस्तेमाल करना उससे भी बड़ा कौशल माना जाता है. छोटी बचत की आदत लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा देती है.

सफलता के लिए धैर्य जरूरी

आज के समय में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं. थोड़े समय की मेहनत के बाद जब सफलता नहीं मिलती तो कई लोग हार मान लेते हैं. लेकिन चाणक्य का मानना था कि बड़ी सफलता समय मांगती है. उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में वर्षों तक मेहनत की थी. जैसे बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, वैसे ही मेहनत का फल भी समय के साथ मिलता है. इसलिए निरंतर प्रयास और धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी माने जाते हैं.

खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत

जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं. नौकरी, पैसा और रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए.चाणक्य कहते हैं, “जो खुद को पहचान ले, वह पूरी दुनिया जीत सकता है.”
जब दुनिया व्यक्ति को कमजोर समझे, तब खुद पर भरोसा ही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है. आत्मविश्वास इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रहने की क्षमता देता है.

चाणक्य की नीतियां आज भी क्यों हैं प्रासंगिक?

सदियों पुरानी होने के बावजूद चाणक्य की बातें आज के दौर में भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. समय प्रबंधन, सही संगत, अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास जैसी बातें आज भी सफलता की बुनियाद मानी जाती हैं. जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, वह न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनता है, बल्कि अपने लक्ष्य के करीब भी पहुंच सकता है.

Tags: chanakya success tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
Chanakya Niti: चाणक्य की ये बातें खोल सकती हैं किस्मत, जीवन में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को आज ही बदलें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chanakya Niti: चाणक्य की ये बातें खोल सकती हैं किस्मत, जीवन में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को आज ही बदलें
Chanakya Niti: चाणक्य की ये बातें खोल सकती हैं किस्मत, जीवन में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को आज ही बदलें
Chanakya Niti: चाणक्य की ये बातें खोल सकती हैं किस्मत, जीवन में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को आज ही बदलें
Chanakya Niti: चाणक्य की ये बातें खोल सकती हैं किस्मत, जीवन में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को आज ही बदलें