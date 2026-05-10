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Chanakya Niti: ऐसे जीवनसाथी हर किसी को नहीं मिलते! पार्टनर की ये आदतें बना सकती हैं आपका जीवन स्वर्ग जैसा, जानिए चाणक्य की सीख

Chanakya Niti:आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन, रिश्तों और सफलता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं. चाणक्य नीति में पति-पत्नी के रिश्ते को भी बेहद अहम माना गया है. आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जीवनसाथी कैसा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 10, 2026 5:05:53 PM IST

पार्टनर की ये आदतें बना सकती हैं आपका जीवन स्वर्ग जैसा
पार्टनर की ये आदतें बना सकती हैं आपका जीवन स्वर्ग जैसा


Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र मेंबताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पार्टनर में कुछ खास गुण मौजूद हों, तो उसका वैवाहिक जीवन सुख, शांति और सम्मान से भर जाता है. ऐसा रिश्ता न सिर्फ जीवन को आसान बनाता है बल्कि व्यक्ति की तरक्की और मानसिक संतुलन में भी बड़ी भूमिका निभाता है.

चाणक्य नीति में धैर्य, सच्चाई, मधुर व्यवहार और मुश्किल समय में साथ निभाने जैसे गुणों को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है. आइए जानते हैं आखिर कौन-सी बातें किसी पार्टनर को खास और रिश्ते को मजबूत बनाती हैं.

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 धैर्य, धर्म और सच्चाई वाला साथी

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवनसाथी धैर्यवान, धार्मिक विचारों वाला और मधुर बोलने वाला हो, उसका जीवन सुखमय बना रहता है.

श्लोक:

“सा भार्या या शुचिर्दक्षा या पतिव्रता.
या पतिप्राणयित्वा या सत्यं पतिव्रता॥”

इस श्लोक का अर्थ है कि जो जीवनसाथी सच्चाई का साथ निभाए, रिश्ते को सम्मान दे और हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे, वही सच्चा साथी कहलाता है. ऐसे रिश्तों में विश्वास और प्रेम लंबे समय तक बना रहता है.

 अच्छा जीवनसाथी बनाता है जीवन को स्वर्ग जैसा

चाणक्य नीति में कहा गया है कि सुखी जीवन केवल धन से नहीं बनता, बल्कि एक समझदार और सहयोगी जीवनसाथी भी जीवन को खुशहाल बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है.

श्लोक:

“भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर्वराङ्गना.
विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्॥”

इस श्लोक में बताया गया है कि अच्छा भोजन, सुख-सुविधाएं, प्रेम और एक अच्छा साथी हर किसी को नहीं मिलता. ये सब उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों.चाणक्य मानते हैं कि अच्छा जीवनसाथी इंसान के जीवन को धरती पर ही स्वर्ग जैसा बना सकता है.

  मुश्किल समय में साथ निभाने वाला ही सच्चा साथी

आचार्य चाणक्य के अनुसार असली रिश्ते की पहचान मुश्किल समय में होती है. जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ दे, वही सच्चा जीवनसाथी होता है.

 श्लोक:

“विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्रं गृहेषु च.
व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च॥”

इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जैसे बीमारी में दवा सबसे बड़ा सहारा होती है, वैसे ही घर में पत्नी या जीवनसाथी सबसे बड़ा मित्र होता है. जो साथी हर परेशानी में आपका साथ निभाए, वही रिश्ते की असली ताकत होता है.

 मधुर वाणी और सम्मान देने की आदत

चाणक्य नीति के अनुसार जिस रिश्ते में सम्मान और अच्छा व्यवहार हो, वहां सुख-शांति बनी रहती है. अगर आपका पार्टनर गुस्से की जगह समझदारी से बात करता है और आपकी भावनाओं की कद्र करता है, तो यह रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है.ऐसे लोग परिवार को जोड़कर रखते हैं और रिश्तों में सकारात्मक माहौल बनाए रखते हैं.

 रिश्ते में क्यों जरूरी हैं ये गुण?

आचार्य चाणक्य मानते थे कि जीवनसाथी केवल रिश्ते का नाम नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है. अगर पार्टनर समझदार, धैर्यवान और सहयोगी हो, तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं.ऐसे रिश्तों में विश्वास, सम्मान और अपनापन हमेशा बना रहता है और जीवन खुशहाल बन जाता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Chanakya NitiHappy Married LifeIdeal Life PartnerRelationship Tips
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