छत्तीसगढ़ के ‘मिनी कश्मीर’ में विराजती हैं मां महिषासुर मर्दिनी! पहाड़ों पर बने चैतुरगढ़ किले का रहस्य जान रह जाएंगे हैरान

Maa Mahishasur Mardini Temple: घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, प्राकृतिक चट्टानों से घिरा प्राचीन किला और उसके भीतर विराजमान मां दुर्गा की 12 भुजाओं वाली प्रतिमा! छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित चैतुरगढ़ ऐसा ही एक खास स्थल है, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ इतिहास और धार्मिक आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है. इसे लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खूबसूरत पहाड़ियों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का ‘मिनी कश्मीर’ भी कहा जाता है. लेकिन इस जगह की खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है. यहां तीन प्रमुख प्रवेश द्वार, पहाड़ी पर मौजूद पांच तालाब और एक संकरी गुफा भी हैं. आखिर क्या है चैतुरगढ़ किले का इतिहास और क्यों यहां मां महिषासुर मर्दिनी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं?

पहाड़ की चोटी पर विराजती हैं 12 भुजाओं वाली मां

चैतुरगढ़ किले के भीतर स्थित मां महिषासुर मर्दिनी का मंदिर इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान है. छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के अनुसार, यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर बना है और इसके गर्भगृह में देवी की 12 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है. मंदिर पत्थरों से निर्मित है और यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर नामक असुर का वध कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इसी वजह से देवी को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है. नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना होती है और भक्त मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया था चैतुरगढ़ किला

चैतुरगढ़ का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक भी है. कोरबा जिला प्रशासन के मुताबिक, इस किले का निर्माण राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था. यह समुद्र तल से लगभग 3,060 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक बनावट है. ऊंची चट्टानें और पहाड़ी ढलान इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं. इसी वजह से इसे मजबूत प्राकृतिक किलों में गिना जाता है.

किले के तीन प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें जिला प्रशासन मेनका, हुंकारा और सिंहद्वार के नाम से बताता है. इन प्रवेश द्वारों और किले की संरचना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में इस स्थान का सामरिक महत्व रहा होगा.

पहाड़ पर पांच तालाब और रहस्यमयी गुफा

चैतुरगढ़ की एक और खासियत यहां पहाड़ी के ऊपर मौजूद पांच तालाब हैं. जिला प्रशासन के विवरण के अनुसार, किले की चोटी पर करीब पांच वर्ग किलोमीटर का समतल क्षेत्र है, जहां ये तालाब स्थित हैं. इनमें से तीन तालाबों में सालभर पानी रहने का उल्लेख मिलता है. पहाड़ी पर पानी की ऐसी व्यवस्था इस स्थान को और भी खास बनाती है.

मंदिर से करीब तीन किलोमीटर दूर शंकर गुफा भी स्थित है. यह सुरंग जैसी दिखाई देती है और लगभग 25 फीट लंबी बताई जाती है. इसका रास्ता संकरा होने के कारण अंदर जाना आसान नहीं है. पहाड़, जंगल, तालाब और गुफा मिलकर चैतुरगढ़ को प्रकृति प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी आकर्षक बनाते हैं.

नवरात्रि में उमड़ते हैं श्रद्धालु

चैतुरगढ़ में नवरात्रि के दौरान मां महिषासुर मर्दिनी की विशेष पूजा होती है. इस समय श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यहां की धार्मिक परंपराएं, प्राचीन किले की संरचना और प्राकृतिक सुंदरता इसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल करती हैं.