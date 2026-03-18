Chaitra Navratri 2026 Bhog: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मां को लगाएं इस चीज का भोग, प्रसन्न होंगी मईया..!

Chaitra Navratri 2026 Bhog: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख और अत्यंत पवित्र त्योहारों में से एक है, जो देवी शक्ति की उपासना को समर्पित होता है. ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और नए संकल्पों का भी प्रतीक माना जाता है. नवरात्रि के नौ दिनों में भक्तगण मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा करते हैं और अपने जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.

सालभर में कुल चार नवरात्रि आती हैं, जिनमें दो प्रत्यक्ष (प्रकट) और दो गुप्त नवरात्रि होती हैं. चैत्र नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान भक्त बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ व्रत रखते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं. ये समय प्रकृति में भी बदलाव का संकेत देता है, जब सर्दी समाप्त होकर वसंत ऋतु अपने पूर्ण रूप में होती है, जिससे वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है.

चैत्र नवरात्रि 2026 की तिथियां

पंचांग के अनुसार, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और नवमी तिथि तक इसका समापन होता है. साल 2026 में ये पर्व 19 मार्च से आरंभ होकर 27 मार्च तक मनाया जाएगा. खास बात ये है कि इसी दिन हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होता है, जो इसे और अधिक विशेष बना देता है. नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में फेमस है.

नौ दिनों की साधना और देवी के नौ रूप

नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की पूजा की जाती है. ये नौ स्वरूप न केवल देवी की शक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं, बल्कि जीवन के अलग-अलग पहलुओं में संतुलन और सफलता का मार्ग भी दिखाते हैं. भक्त इन दिनों व्रत रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अपने मन, वचन तथा कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं।

भोग का महत्व और विशेष परंपरा

नवरात्रि में भोग का विशेष महत्व होता है. हर दिन देवी को उनकी पसंद के अनुसार अलग-अलग प्रसाद अर्पित किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि सही विधि से और श्रद्धा भाव से चढ़ाया गया भोग देवी को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है. ये परंपरा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि समर्पण और कृतज्ञता का भी प्रतीक है, जिसमें भक्त अपने भावों को भोजन के माध्यम से व्यक्त करते हैं.

पहले दिन का भोग

नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इस दिन उन्हें खीर का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि खीर का प्रसाद चढ़ाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

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