Chaitra Navratri 2026 4th Day: नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा को इस चीजों का भोग लगाते ही खुल सकते हैं भाग्य के द्वार

Chaitra Navratri Day 4 Maa kushmanda: चैत्र नवरात्रि इस साल 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जा रही है. ये नौ दिनों का विशेष पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. इस दौरान लोगों की दिनचर्या में हल्का सा बदलाव देखने को मिलता है. कई लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करते हैं. माहौल में एक अलग शांति और श्रद्धा का एक्सपीरिएंस होता है, जो मन को सुकून देता है.

नवरात्रि केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अनुशासन का भी समय होता है. माना जाता है कि इन नौ दिनों में सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. लोग अपने व्यवहार, खान-पान और सोच में भी सुधार लाने की कोशिश करते हैं. हर दिन मां दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है और उसी के अनुसार भोग अर्पित किया जाता है. ये परंपराएं ज्यादा जटिल नहीं होतीं, बल्कि सरल और भावनाओं से जुड़ी होती हैं.

चौथा दिन: मां कूष्मांडा की आराधना

नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है. उन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है और उनका स्वरूप ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है. इस दिन विशेष रूप से मालपुआ का भोग लगाया जाता है, जो स्वाद में मीठा और पारंपरिक होता है. ऐसा माना जाता है कि इस भोग को अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में खुशहाली आती है.

नौ दिनों का संदेश

नवरात्रि के ये नौ दिन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाते हैं. हर दिन का अपना अलग महत्व और तरीका होता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है भक्ति, अनुशासन और मन की शांति. ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सादगी और नियमितता भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि बड़े-बड़े आयोजन.