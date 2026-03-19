Chaitra Navratri 2025: नवरात्रि के पहले दिन शाम को जरूर करें ये काम, मां शैलपुत्री की पूजा से मिलेगा स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद

Chaitra Navratri 2026 Day 1: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है. गुरुवार, 19 मार्च को नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें घी अर्पित करें, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कपूर जलाकर दीपक प्रज्वलित करें, और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.
मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व
- जीवन में स्थिरता और आत्मबल
- शारीरिक शक्ति, जीवन रक्षा मजबूत होता है
- रोग और भय दूर हो जाते हैं.
- सुख-समृद्धि और मानसिक शांति.
इन बातों का रखें ध्यान
- मन, वचन और कर्म अच्छे करें.
- पूजा और मंत्र जप करें.
- व्रत का पालन करें.
- तामसिक भोजन से बचें.
- क्रोध, झूठ और नकारात्मक से दूर रहें
स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रस्में
- पूजा और अर्पण: अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए देवी को शुद्ध गाय का घी (देसी घी) अर्पित करें. ताजे फल और घी से बनी मिठाइयां चढ़ाएं.
- आरती और मंत्र: घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए भक्ति गीत या भजन गाते हुए मां शैलपुत्री की शाम की आरती करें.
- दीपक जलाना: नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और समृद्धि लाने के लिए, अपने घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में घी या तेल का दीपक जलाएं.
- मंत्र जाप और ध्यान: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करें.
- दान: समृद्धि के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देकर परोपकार करें.
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सफलता के लिए सुझाव
स्वच्छता:
- यह सुनिश्चित करें कि घर साफ-सुथरा हो.
- विशेष रूप से पूजा स्थल और प्रवेश द्वार.
- सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सके.
सात्विक जीवनशैली:
- घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें.
- शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करें.
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