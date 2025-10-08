Diwali Tips: खुशियों में नहीं लगेगा कोई ब्रेक!, सफलता चूमेगी विद्यार्थियों के कदम, अगर इस तरह से मनाई दीपावली

Diwali 2025: कोई भी पर्व परिवार में उल्लास, उत्साह और उमंग का संचार करने के लिए आता है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य मिलकर ऐसे सुनहरे मौकों का आनंद लेते हैं. इससे परिवार में खुशियों का आगमन होता है. यदि आप भी दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों न इस हैपी फेस्टिवल को सुपर हैपी बना दें. इसके लिए पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) ने आपको कुछ खास टिप्स बताए हैं.

शुभ आरंभ: दीपावली के दिन, परिवार के सभी लोगों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक-दूसरे को “शुभ दीपावली” बोलना चाहिए. इसके बाद रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों को भी शुभकामनाएं दें.

कौड़ियों का पूजन: दीपावली पूजन के समय कौड़ियों को केसर या हल्दी से रंगकर पीले कपड़े में बांध लें, और फिर इन कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रखें. इससे घर में धन की कमी नहीं होगी.

तुलसी की उपासना: दीपावली के दिन तुलसी के पौधे की उपासना करनी चाहिए. उन्हें जल दें और जिस गमले में पौधा लगा हो, उसे गेरु या लाल रंग से रंगकर खूबसूरत बनाएं.

विद्यार्थियों के लिए खास : विद्यार्थी वर्ग को दीपावली वाले दिन एक नया पेन खरीदना चाहिए और फिर यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने के बाद उसी पेन का उपयोग करना चाहिए. यह टिप्स या उपाय परीक्षा में सफलता दिलाने में सहायक होगी.

परिवार के लिए उपहार: पत्नी और घर की महिलाओं को गिफ्ट अवश्य दें और बच्चों को भी गिफ्ट देना न भूलें. यह आपके परिवार में प्यार और खुशी का संचार करेगा.

पूर्वजों की याद : दीपावली के दिन अपने पूर्वजों की याद में 11 लोगों को खाना देने से घर में सुख-शांति और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है. यह आपके परिवार के लिए विशेष फलदायी होगा.

धन का चढ़ावा: लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को धन, सोने या चांदी का सिक्का चढ़ाना बहुत शुभ होता है. चांदी में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी के भोग के लिए चांदी के बर्तन का प्रयोग करना और भी शुभ माना जाता है.

कमल का आसन: दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी के लिए कमल के फूलों का आसन बनाना चाहिए. ऐसा करने से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती, क्योंकि वह कमल के आसन पर ही विराजमान होती हैं.

हनुमान मंदिर की महिमा : दीपावली के दिन हनुमान मंदिर में लाल पताका चढ़ाने से घर-परिवार की उन्नति और धन-संपदा में वृद्धि होती है. यह आपके परिवार के लिए विशेष आशीर्वाद साबित होगा.