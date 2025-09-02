Home > धर्म > Capricorn September Monthly Plan: मकर राशि वालों को मिलेगा सौभाग्य और सफलता का फल, पितरों का आशीर्वाद खोलेगा उन्नति का मार्ग

Capricorn September Monthly Plan: मकर राशि वालों को मिलेगा सौभाग्य और सफलता का फल, पितरों का आशीर्वाद खोलेगा उन्नति का मार्ग

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 2, 2025 12:43:05 IST

Capricorn September Monthly Plan, Makar Rashifal:
Capricorn September Monthly Plan, Makar Rashifal:

Capricorn September Monthly Plan, Makar Rashifal: इस माह मकर राशि वाले काफी उत्साहित रहेंगे लेकिन उत्साह का मतलब यह नहीं  है कि आप किसी को मजाक-मजाक में ठेस पहुंचा दे। वाणी की गंभीरता को कमजोर न पड़ने दे। नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को इस माह फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहिए और ध्यान रहे, अधीनस्थों के कार्य में मीन मेख निकालना मुश्किल में डाल सकता है। पैतृक व्यापार में अच्छे मुनाफे प्राप्त होंगे तो वहीं दूसरी ओर युवाओं को कलात्मकता दिखाने का पूर्ण मौका प्राप्त होगा। परिवार की बात करें तो जीवनसाथी के साथ आपकी ट्यूनिंग मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो किसी अन्य की काना फुंसी के चलते आपसी मतभेद हो सकते हैं। माह के मध्य में पितरों को याद कर उनसे आशीष पाने का समय रहेगा, इसे हाथ से न जाने दें। तो आईए जानते हैं, सितंबर माह में क्या कुछ नया होने वाला है मकर राशि वालों के लिए। 

यदि आप टीम को लीड करते हैं तो उनके हर काम में हस्तक्षेप न करें, नहीं तो अधीनस्थ आपके खिलाफ उच्चाधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। ऑफिस की महत्वपूर्ण बातों को शेयर न करें। कामकाज के लिहाज से यह माह मिले-जुले प्रभाव वाला हो सकता है। 17 तारीख के बाद से आप अपने कार्य में और अधिक फोकस कर पाएंगे, तब तक के लिए धीरे-धीरे कामों को निपटाते चले। उच्चाधिकारियों से किसी भी प्रकार का विवाद मुश्किलों में डाल सकता है। टारगेट बेस्ड नौकरी करने वालों को इस महीने काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार चीजें उतनी आसान नहीं दिख रही हैं। जो व्यापारी दवा या फिर केमिकल सामानों से जुड़ा व्यापार करते हैं, वह प्रसार-प्रचार पर अधिक ध्यान दें।  खुदरा व्यापारी सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए, उल्लंघन करने से बचें। पैतृक व्यापार में महिलाओं का हस्तक्षेप होना अति आवश्यक है, यदि वह किसी तरह की राय दें तो उन्हें महत्व दें। युवाओं को कलात्मक कार्यों में फोकस करना चाहिए। तो वहीं यदि आप माउथ ऑर्गन बांसुरी जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने के इच्छुक हैं, तो इस समय ग्रहों की स्थिति भी आपको सपोर्ट कर रही है इसे सीखना उत्तम रहेगा। सैन्य विभाग में जाने की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। आलस्य नहीं करना है, क्योंकि यह माह न बहुत उल्लासपूर्ण और न बहुत भागदौड़ वाला है। प्रेम प्रसंग में रहने वालों को लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए, तो वहीं छोटी सी लापरवाही नंबरों के ग्राफ को गिरा सकती है। इस राशि के छोटे बच्चों को अभिभावक रीडिंग अधिक कराएं। मां व मां तुल्य के साथ समय व्यतीत करें, सितंबर माह के मध्य में उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। परिवारजनों की ओर से आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए पितरों का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस पितृपक्ष उनका विधि पूर्वक श्रद्धा करें और उन्हें याद करें। दांपत्य जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति खटास पैदा करने की कोशिश करेगा। सेहत को लेकर गैस, एसिडिटी जैसी पित्त जनित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। सड़क पर चलते समय विशेष सावधान रहें, दुर्घटना आदि की आशंका है। दांतों से संबंधित दिक्कतें होती दिख रही है, ऐसे में जो लोग पान-मसाला गुटका आदि का सेवन करते हैं उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए।

Tags: Capricorn Monthly Horoscope 1-30 September 2025 masik makar rashifal Future Predictions
