Cancer September Monthly Plan : कर्क राशि वालों की मीठी वाणी बनेगी ताकत, परिवार में होगी सजगता की जरूरत। पढ़ें कर्क मासिक राशिफल

कर्क मासिक राशिफल सितंबर 2025 इस माह कर्क राशि के जातकों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वाकपटुता पर ध्यान देना होगा। मीठी बोली आपके लिए लाभदायक साबित होगी। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना आर्थिक तंगी हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और आय में सुधार के योग हैं, जबकि व्यापारी वर्ग विशेषकर लग्जरी आइटम कारोबारियों को अच्छा लाभ होगा। जानिए पंडित शशिशेखर त्रिपाठी जी के अनुसारकर्क राशि का सितंबर माह का राशिफल..

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 1, 2025 12:21:00 IST

Cancer Horoscope Kark rashi ka rashifal September 2025: इस माह कर्क राशि के लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें। वाकपटुता आपके काम आने वाली है, मीठी बोली आपकी प्रशंसा का विषय होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा माह के अंत तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, इसको लेकर मन में नकारात्मक विचार न आने दें। विश्वास से पूर्ण रहना चाहिए। लग्जरी सामान की बिक्री में व्यापारियों को बड़े मुनाफे हाथ लगेंगे, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी कई भाषाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। परिवार और स्वास्थ्य में सजगता आपको कई मुश्किलों से दूर रखेगी। तो आइए जानते हैं, कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का सितंबर मासिक राशिफल। 

इस माह आर्थिक मामलों को मैनेज करने में ही पूरा दिमाग लगाना होगा। यदि कहीं से धन लाभ की संभावना थी तो उस में विलंब होने से आपकी प्लानिंग बिगड़ सकती है। माह के मध्य तक धैर्य रखें, लाभ अवश्य होगा। मेहनत से नए रास्ते बनेंगे, तो वहीं निष्ठापूर्वक परिश्रम करेंगे, तो निस्संदेह लाभ होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनकी आय की स्थिति सुधरेगी। विदेश में नौकरी तलाशने वालों को प्रयास जारी रखना होगा। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनाने में देरी न करें। लग्जरी आइटम के कारोबारी को प्रसार-प्रचार पर ध्यान देना चाहिए, इस समय लाभ कमाने का समय है। यदि आप प्रमोशन के नजदीक हैं, तो प्रयास जारी रखें सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें अचानक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा लेकिन जल्दबाजी में किसी भी निर्णय तक न पहुंचे। व्यापार में उन्नति होगी और कमाई भी बढ़ेगी। 17 तारीख तक बड़े व्यापार में निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े निवेशों को करते समय दस्तावेज मजबूत रखें। वहीं दूसरी ओर महिला कर्मचारियों से अच्छी ट्यूनिंग बना कर रखें। शेयर मार्केट से संबंधित कारोबार करने वालों को कानूनी दांव-पेच से बचकर रहना होगा। युवाओं को बोलने की कला पर ध्यान देना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर स्पीकिंग कोर्स भी कर सकते हैं। पितरपक्ष में अपने पूर्वजों को सम्मान दें, जो श्री हरि चरणों में हैं उन्हें याद करें और फोटो पर सुंदर पुष्प की माला अर्पण करें।  प्रेम संबंध से जुड़े युवा अहंकार के टकराव से बचे। यदि आप कॉलेज के साथ-साथ जॉब तलाश रहे हैं, तो इस माह रुक जाए अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकती है। परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा और घर-परिवार में कोई आनंदपूर्ण आयोजन हो सकता है। घर में अग्नि से संबंधित सभी उपकरणों का विशेष ध्यान रखें, अग्नि दुर्घटना होने की आशंका है। बड़े भाई की उन्नति का समय चल रहा है, उन्हें सपोर्ट करें और देवी उपासना की सलाह दें। खर्चों की लिस्ट तैयार करें और जरूरत के अनुसार ही खर्च करें। अनावश्यक खर्च, कर्ज बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आलस्य को खुद पर हावी न होने दें, सुबह जल्दी उठे और योग व शारीरिक एक्टिविटी करें। आँखों के रोगों को हल्के में न लें थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर तुरंत जांच करवानी चाहिए। माह के मध्य में रोगों में गिरावट थोड़ी चिंता में डाल सकती है, इंफेक्शन से बचने के लिए खुद को हाइजीन रखें। दांतों में कैविटी होने की भी आशंका है, ऐसे में साफ-सफाई का ध्यान देना होगा।

