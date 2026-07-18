क्या दामाद कर सकता है ससुर या सास का अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में क्या है नियम और क्या कहती है परंपरा

Garuda Purana: हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है. इनमें अंतिम संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मों में से एक माना जाता है. माना जाता है कि उचित विधि से किए गए अंतिम संस्कार से मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसकी आगे की यात्रा सुगम होती है. इसी वजह से अक्सर यह चर्चा होती है कि यदि परिवार में पुत्र न हो या अन्य निकट संबंधी मौजूद न हों तो क्या दामाद अंतिम संस्कार कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक ग्रंथों, पारंपरिक मान्यताओं और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को समझे बिना नहीं दिया जा सकता.

गरुड़ पुराण में किसे मिला है अंतिम संस्कार का अधिकार?

गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु, परलोक और अंतिम संस्कार से जुड़े विषयों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है. इसमें बताया गया है कि अंतिम संस्कार करने का पहला अधिकार मृतक के सबसे निकट सगे संबंधियों को प्राप्त होता है. परंपरागत रूप से यह अधिकार पुत्र, पोता, भाई या अन्य निकट पुरुष रिश्तेदारों को दिया गया है. विशेष रूप से पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है. यही कारण है कि प्राचीन समय में अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारियों के हाथों में होती थी.

दामाद को परंपरागत रूप से क्यों नहीं मिला यह अधिकार?

गरुड़ पुराण और पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अनुसार दामाद को सामान्य परिस्थितियों में अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया गया था. इसके पीछे मुख्य कारण गोत्र और पारिवारिक संरचना से जुड़ी मान्यताएं थीं. प्राचीन हिंदू समाज में विवाह के बाद बेटी को पति के परिवार और गोत्र का हिस्सा माना जाता था. कन्यादान के बाद उसका संबंध धार्मिक दृष्टि से पति के कुल से जुड़ जाता था. इसी कारण दामाद को मृतक के मूल परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था. परिणामस्वरूप अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक कर्तव्यों में उसकी भूमिका सीमित रखी गई.

क्या बेटियों को भी नहीं था अंतिम संस्कार का अधिकार?

पारंपरिक व्यवस्था में केवल दामाद ही नहीं, बल्कि बेटियों को भी अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दिया जाता था. इसका आधार उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं थीं. गरुड़ पुराण की व्याख्याओं के अनुसार यह माना जाता था कि महिलाएं भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं और अंतिम संस्कार जैसी कठिन प्रक्रिया उनके लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है. इसी सोच के चलते उन्हें इस जिम्मेदारी से दूर रखा गया. हालांकि यह व्यवस्था समय और समाज की परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुई थी, जिसे आज के संदर्भ में अलग नजरिए से देखा जा रहा है.

बदलते समय के साथ बदली परंपराएं

वर्तमान समय में सामाजिक संरचना और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव आया है. आज बेटियां भी माता-पिता की देखभाल, आर्थिक सहयोग और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं. इसी बदलाव का असर अंतिम संस्कार जैसी परंपराओं पर भी दिखाई दे रहा है. देश के कई हिस्सों में बेटियां अपने माता-पिता को मुखाग्नि दे रही हैं और अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया स्वयं संपन्न कर रही हैं. समाज का एक बड़ा वर्ग अब इसे कर्तव्य और भावनात्मक संबंधों से जोड़कर देख रहा है, न कि केवल परंपरागत नियमों के आधार पर.

किन परिस्थितियों में दामाद कर सकता है अंतिम संस्कार?

आज कई परिवारों और समुदायों में यदि मृतक का पुत्र, पोता या अन्य निकट संबंधी उपलब्ध न हो, तो दामाद को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाती है. विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां दामाद परिवार की जिम्मेदारियों को बेटे की तरह निभाता रहा हो, वहां उसे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंपना स्वीकार किया जा रहा है. हालांकि यह निर्णय मुख्य रूप से परिवार की परंपरा, सामाजिक मान्यता और आपसी सहमति पर निर्भर करता है. धार्मिक विद्वानों का भी मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में मृतक के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कर्तव्य भावना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

धर्म और परंपरा के बीच बदलती सोच

आधुनिक समाज में परिवार की परिभाषा और रिश्तों की भूमिका पहले की तुलना में काफी बदल चुकी है. आज कई परिवारों में दामाद को बेटे के समान सम्मान और जिम्मेदारी दी जाती है.

ऐसे में अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक कर्मों को लेकर भी नई सोच विकसित हो रही है. कई लोग मानते हैं कि किसी व्यक्ति की अंतिम विदाई का अधिकार केवल परंपरा से नहीं, बल्कि उसके जीवनभर निभाए गए रिश्तों और जिम्मेदारियों से भी तय होना चाहिए.

क्या कहते हैं धार्मिक विशेषज्ञ?

धार्मिक जानकारों के अनुसार गरुड़ पुराण में वर्णित नियम उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप थे. लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं. यदि परिवार की सहमति हो और कोई निकट उत्तराधिकारी उपलब्ध न हो, तो दामाद या बेटी द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने को कई लोग धार्मिक रूप से स्वीकार्य मानते हैं. ऐसे मामलों में मुख्य उद्देश्य मृतक के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करना होता है.