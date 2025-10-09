बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम
Home > धर्म > बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम

बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम

कारोबार में मंदी और नुकसान, स्वास्थ्य में गिरावट, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, गृह क्लेश, कार्यस्थल पर अपयश, जीवन में एक के बाद एक नकारात्मक बदलाव महसूस हो रहें है,  तो समझ जाइए कि आप बुरी नजर के प्रभाव में आ चुके हैं यानी कि आपको बुरी नजर लग गयी है. दरअसल कई बार आपके आस-पास के लोग आपके कामकाज, सफलता, सुख-शांति, सुंदरता और व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी आपको नजर लग जाती है. यदि आप भी बुरी नजर के प्रभाव से परेशान हो गए हैं, तो अब आपको राहत मिलने का समय आ गया है.  इस लेख में नजर यानी नेगेटिव एनर्जी को  दूर करने के कुछ असरदार उपाय बताए जा रहें है, जिनको अपनाते ही आप चैन की सांस ले सकेंगे. आइए जानते है कि क्या हैं वे उपाय-

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 9, 2025 2:16:19 PM IST

evil eye
evil eye

कारोबार में मंदी और नुकसान, स्वास्थ्य में गिरावट, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, गृह क्लेश, कार्यस्थल पर अपयश, जीवन में एक के बाद एक नकारात्मक बदलाव महसूस हो रहें है,  तो समझ जाइए कि आप बुरी नजर के प्रभाव में आ चुके हैं यानी कि आपको बुरी नजर लग गयी है. दरअसल कई बार आपके आस-पास के लोग आपके कामकाज, सफलता, सुख-शांति, सुंदरता और व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी आपको नजर लग जाती है. यदि आप भी बुरी नजर के प्रभाव से परेशान हो गए हैं, तो अब आपको राहत मिलने का समय आ गया है.  इस लेख में नजर यानी नेगेटिव एनर्जी को  दूर करने के कुछ असरदार उपाय बताए जा रहें है, जिनको अपनाते ही आप चैन की सांस ले सकेंगे. आइए जानते है कि क्या हैं वे उपाय-

क्षणभर में दूर होता है नजर दोष

यूं तो नजर किसी को भी लग सकती है, परंतु इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छोटे बच्चों उठाना पड़ता है. बच्चों की शरारतें सभी को आकर्षित करती हैं, जिससे उन्हें नजर लग जाती है. जिस कारण उनमें बुखार आना, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण देखने को मिलने लगते हैं. ऐसी स्थिति में आपको साबुत लाल मिर्च को बच्चों के सिर पर से तीन बार उतार कर जला देनी है, ऐसा करने से क्षणभर में नजर का दोष दूर हो जाता है.

काले धागे और कौड़ी से नजर होती है दूर

घरेलू कलह का बढ़ना, कारोबार में मंदी या लगातार घाटा होना, कार्यों में असफलता मिलना भी बुरी नजर लगने के संकेत है. इस तरह के नजर दोष से बचने के लिए आपको भवन की चौखट पर काले धागे और पीली कौड़ी बांधनी है, ऐसा करने से बुरी नजर नहीं लगती है और दुर्घटनाओं से भी बचाव होता है.

नींबू-मिर्च बचाता है बुरी नजर से

व्यापारियों को यदि बुरी नजर लग जाए तो उन्हें इसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि ग्राहकों की संख्या में अचानक गिरावट शुरू हो जाती है. उपाय के तौर पर आपको शनिवार या मंगलवार के दिन कार्यस्थल के बाहर नींबू मिर्च लटकाना है और फिर जब यह सूख जाए तो उसको फिर से इन्हीं दिन बदल दें. यह उपाय कारोबार को बुरी नजर से बचाता है.

हनुमान जी का टीका बचाता है नेगेटिव एनर्जी से

मंगलवार के दिन  हनुमान जी के कंधे के सिंदूर का टीका लगाने से बुरी नजर का प्रभाव दूर हो जाता है. शनिवार के दिन जिस बच्चे को या व्यक्ति को नजर लग गई हो उसके ऊपर से सात बार कच्चा दूध उतार कर किसी कुत्ते को पिला दें, इससे बुरी नजर दूर हो जाती है.

रक्षाकवच की तरह काम करता है यह उपाय

बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए काले रंग के धागे में चांदी का चंद्रमा, सोने या तांबे का सूर्य आदि पिरोकर गले में पहना दें, इससे बच्चों को नजर नहीं लगती है. यह बच्चे के लिए अटूट रक्षा कवच का काम करता है और तांबे या सोने का सूर्य उन्हें ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करता है.

सरसों का तेल और रुई की बाती भी दिखाती है कमाल

रुई की लंबी बत्ती बनाकर उसे सरसों के तेल में भिगोकर व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक छह बार सीधा और एक बार उल्टा घुमाकर जला दें, ऐसा करने से भी लगी हुई नजर दूर हो जाती है.

मिर्च दूर करती है नेगेटिव एनर्जी

थोड़ी सी राई, नमक, आटा और सात सूखी लाल मिर्च लेकर नजर दोष से पीड़ित व्यक्ति के सिर पर से सात बार घुमाकर आग में डाल दें इससे नजर उतर जाएगी. नजर दोष होने से मिर्च जलने पर गंध नहीं आती है.

Tags: buri nazarburi nazar kyu lgti haiburi nazar se kaise bacheevilevil eyenazar utareraksha kawachremedies for evil eyeupaye
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम
बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम
बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम
बुरी नजर ने कर दी है हालत खराब, तो अपना ले ये उपाय.. रक्षा कवच की तरह करेंगे काम