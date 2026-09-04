Bullet बाबा मंदिर: यहां भगवान नहीं, मोटरसाइकिल की होती है पूजा, रोचक है ‘बुलेट बाबा’ की रहस्यमयी कहानी

Bullet Baba Temple Rajasthan: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. राजस्थान के पाली जिले में भी एक ऐसा मंदिर है, जहां देवी-देवताओं की मूर्ति के बजाय एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है. यहां लोग फूल-माला चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं और सुरक्षित सफर की कामना करते हैं. यह है मशहूर ‘बुलेट बाबा मंदिर’, जहां रखी रॉयल एनफील्ड बुलेट के पीछे जुड़ी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

बुलेट बाबा मंदिर की रहस्यमयी कहानी

राजस्थान के पाली जिले में जोधपुर-अहमदाबाद हाईवे के पास स्थित यह मंदिर स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच आस्था का अनोखा केंद्र माना जाता है. मंदिर में भगवान की प्रतिमा के साथ जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वह है एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल. यही वजह है कि इस जगह को ‘बुलेट बाबा मंदिर’ के नाम से जाना जाता है.

कहा जाता है कि इस कहानी की शुरुआत ओम बन्ना नाम के एक युवक से हुई थी. लोककथा के अनुसार, 1980 के दशक में ओम बन्ना इसी रास्ते से मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मौत हो गई. दुर्घटना के बाद पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.

थाने से गायब होकर दुर्घटना वाली जगह पहुंची बाइक!

स्थानीय मान्यता के अनुसार, अगली सुबह बाइक थाने से गायब मिली और दुर्घटनास्थल के पास पहुंची हुई थी. पुलिस ने इसे दोबारा थाने लाकर बाइक की पेट्रोल टंकी खाली कर दी और उसे जंजीरों से बांध दिया. लेकिन, लोककथा कहती है कि इसके बावजूद बाइक फिर उसी जगह पहुंच गई. इस घटना ने लोगों के बीच ऐसा विश्वास पैदा किया कि ओम बन्ना की आत्मा इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की रक्षा करती है. बाद में इसी स्थान पर बाइक को स्थापित कर दिया गया और लोग उसकी पूजा करने लगे. धीरे-धीरे यह जगह श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का रूप लेती गई.

यहां बाइक पर चढ़ाई जाती है माला

बुलेट बाबा मंदिर में श्रद्धालु मोटरसाइकिल के सामने माथा टेकते हैं, फूल-माला चढ़ाते हैं और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करते हैं. खासतौर पर हाईवे से गुजरने वाले कई वाहन चालक यहां रुककर दर्शन करते हैं. कुछ लोग बाइक के पास प्रसाद चढ़ाते हैं तो कुछ सुरक्षित सफर की मन्नत मांगते हैं. मान्यता है कि यहां प्रार्थना करने के बाद यात्रा में अनहोनी से बचाव होता है.

आस्था या संयोग, कहानी आज भी कायम

बुलेट बाबा की कहानी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. जहां श्रद्धालु इसे ओम बन्ना की दिव्य शक्ति और चमत्कार से जोड़ते हैं, वहीं इसके पीछे की घटनाओं को लेकर अलग-अलग दावे भी किए जाते रहे हैं. बाइक के अपने आप थाने से दुर्घटनास्थल तक पहुंचने की कहानी मुख्य रूप से स्थानीय लोकविश्वास का हिस्सा है.