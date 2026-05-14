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Budhaditya Rajyog 2026: शनि जयंती पर बुधादित्य राजयोग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, नौकरी, व्यापार और धन में तरक्की के संकेत

Budhaditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और जब सूर्य तथा बुध एक साथ किसी राशि में आते हैं, तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है. साल 2026 में यह खास योग शनि जयंती के आसपास बन रहा है, जिसे काफी प्रभावशाली माना जा रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 14, 2026 11:26:16 AM IST

शनि जयंती पर बुधादित्य राजयोग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत
शनि जयंती पर बुधादित्य राजयोग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत


Budhaditya Rajyog 2026: 15 मई 2026 को सूर्य और बुध वृषभ राशि में एक साथ प्रवेश करेंगे. इस ग्रह संयोग से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जिसका असर कई राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह योग 16 मई से 29 मई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा.माना जा रहा है कि इस दौरान कई लोगों के करियर, व्यापार, धन और सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और नई सफलता के रास्ते खुल सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों को इस शुभ राजयोग का सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है.

जब सूर्य और बुध एक ही राशि में आकर युति बनाते हैं, तब बुधादित्य राजयोग बनता है. ज्योतिष में इसे बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, करियर ग्रोथ और आर्थिक सफलता देने वाला शुभ योग माना गया है.साल 2026 में यह योग वृषभ राशि में बन रहा है, जिसका प्रभाव कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है.

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 मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग करियर में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के योग बन सकते हैं. लंबे समय से बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.व्यापार करने वालों को लाभ बढ़ने के संकेत हैं. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी. विदेश से जुड़ी योजनाओं या नौकरी के अवसरों में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है.

 सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. आय में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है.कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. समाज में सम्मान और पहचान मजबूत होगी. इस दौरान किए गए प्रयास अच्छे परिणाम दे सकते हैं.

 कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य योग सफलता और उपलब्धियों का समय लेकर आ सकता है. नौकरी और व्यवसाय दोनों में प्रगति के योग बन रहे हैं.कोई बड़ा सौदा या नई डील फायदा पहुंचा सकती है. धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. वाहन या संपत्ति से जुड़ा लाभ मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है.

 कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक सुधार का संकेत दे सकता है. अलग-अलग स्रोतों से धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. निवेश से फायदा हो सकता है और पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना भी बन रही है.

 शनि जयंती पर क्यों खास माना जा रहा है ये योग?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि जयंती के समय बनने वाला बुधादित्य राजयोग सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है. यही वजह है कि इसे कई राशियों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है.इस दौरान नए कार्य शुरू करना, निवेश करना और महत्वपूर्ण फैसले लेना लाभकारी माना जा सकता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Budhaditya Rajyog 2026Budhaditya Yog effectsShani Jayanti RajyogSurya Budh Yuti
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