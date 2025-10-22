Home > धर्म > Budh Rashi Parivartan 2025: बुध कर रहे हैं वृश्चिक में गोचर, कर्क सहित इन 2 राशियों को होगा धन लाभ, मिलेंगे तरक्की के नए अवसर

Budh Rashi Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ग्रह का अपनी वर्तमान राशि से दूसरी राशि में जाना, राशि परिवर्तन कहलाया जाता है. हर ग्रह अलग-अलग समय-सीमा में अपनी राशि बदलता है. इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. वहीं अब बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका असर 3 राशियों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है.

Published: October 22, 2025 6:05:13 PM IST

Budh Rashi Parivartan In Vrishchik: ग्रहो का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना राशि परिवर्तन या फिर गोचर कहलाता हैं. ग्रहों की स्थिति बदलने से व्यक्तियों के करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं. वहीं अब बुध भी राशि परिवरितन करने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का अपना-अपना महत्व होता है और इसमें बुध ग्रह को विशेष माना गया है, क्योंकि उन्हें ग्रहों का राजकुमार बताया गया है.

बुध कर रहे हैं राशि परिवर्तन 

बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, वाणी और अच्छे संवाद के कारक होते है. इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध की स्थिति बदलना और राशि परिवर्तन होने का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. वहीं अब बुध ग्रह 24 अक्तूबर 2025 के दिन तुला से अपनी यात्रा को विराम देते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह बुध गोचर कुछ राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक होने वाला है. व्यापार में धन लाभ, समाज में सम्मान व सद्बुद्धि, निर्णय लेने क्षमता और कुशल संवाद के भी योग भी इस दौरान बन रहे हैं. चलिए जानते हैं यहां बुध के राशि परिवर्तन से किस राशी वालों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है.

कर्क राशि (Cancer)

बुध के राशि परिवर्तन से कर्क राशि वालों को बेहद लाभ होने वाला है. इस दौरान आपको व्यापार में धन लाभ हो सकता है, नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती हैं. विदेशों में जाकर जॉब या पढ़ाई करने के योग भी इस दौरान बन रहे हैं.  

कन्या राशि (Virgo)

24 अक्तूबर के दिन बुध के राशि परिवर्तन से कन्या राशि वालों को भी सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है. नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जिससे व्यापार में फायदा होगा. प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है. धन लाभ होने से भौतिक सुख बढ़ेगा. 

धनु राशि (Sagittarius)

बुध के राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले भी लाभ में हैं. नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे. कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे.  कारोबारियों को बड़ी डील इस दौरान मिल सकती है. नए काम की शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो समय बेहद शुभ है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

