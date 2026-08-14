Budh Gochar: 15 अगस्त की रात होगा चमत्कार! अश्लेषा नक्षत्र में बुध का गोचर, 4 राशिवालों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Budh Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष में ग्रहों की चाल बदलना जितना महत्वपूर्ण माना जाता है, उतना ही खास होता है उनका नक्षत्र परिवर्तन. अब ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. फिलहाल बुध कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र में विराजमान हैं, लेकिन 15 अगस्त की देर रात उनका प्रवेश अपने ही नक्षत्र अश्लेषा में होने जा रहा है. बुध का यह बदलाव व्यक्ति की बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, गणितीय क्षमता, तर्क और संचार से जुड़े मामलों पर असर डाल सकता है. यह बदलाव 4 राशिवालों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान इन राशियों के जातकों को नौकरी, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, बुध का नक्षत्र गोचर कब होगा? बुध के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने से किन राशियों पर होगा प्रभाव? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

बुध का नक्षत्र गोचर कब होगा?

वैदिक पंचांग के अनुसार, 15 अगस्त की रात 2:19 बजे बुध अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इसके बाद बुध मघा नक्षत्र में चले जाएंगे. ऐसे में महज कुछ दिनों का यह नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से काफी दिलचस्प माना जा रहा है. खास बात यह है कि अश्लेषा आकाश मंडल का नौवां नक्षत्र है और इसकी राशि कर्क मानी जाती है.

इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

वृषभ राशि (Taurus Zodiac): इस राशि के जातकों के लिए बुध का अश्लेषा नक्षत्र में जाना कई मायनों में खास हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है. इसके साथ ही नौकरीपेशा जातकों को उनके द्वारा किए जा रहे हैं काम, मेहनत का पूरा फल मिल सकता है. आपको कई क्षेत्रों में किस्मत का साथ मिल सकता है. आपकी राशि के तीसरे भाव में बुध विराजमान है. ऐसे में आय के नए स्त्रोत खुलने के साथ -साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

कर्क राशि (Cancer Zodiac): कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का अश्लेषा नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ हो सकता है, क्योंकि बुध आपके लग्न भाव में विराजमान है. जहां पर गुरु के साथ सूर्य भी है. ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है. करियर के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है. जीवन में सुख-शांति, संपदा की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके अलावा स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है. छात्रों के लिए ये अवधि अच्छी हो सकती है.

मीन राशि (Pisces Zodiac): मीन राशि के जातकों के लिए ये नक्षत्र गोचर काफी लाभकारी हो सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. निर्णय क्षमता में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है. इसके साथ ही आपके काम की सराहना हो सकती है. इस अवधि में इंक्रीमेंट या पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं. व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है.