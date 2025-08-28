Home > धर्म > Budh Gochar 2025: सितंबर से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में बड़ी सफलता

Budh Gochar 2025: आइए जानते हैं बुधवार को गणेशजी और बुध देव की पूजा के महत्व के बारे में, कैसे यह (Budh Gochar 2025) में जीवन और कारोबार में शुभ फल दिलाती ह

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 28, 2025 09:49:51 IST

Budh Gochar : वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 30 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुध देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इस परिवर्तन से कई राशियों के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव आने की संभावना है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी अपनी स्थिति बदलेंगे, जिससे जीवन में नए अवसर और लाभ मिल सकते हैं। बुध देव की कृपा से करियर और कारोबार को नई दिशा मिलेगी, आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। इस शुभ समय में विशेष उपाय और पूजा करने से ग्रहों की अनुकूलता बढ़ती है। आइए, जानते हैं किन राशियों के लिए यह परिवर्तन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए बुध देव के राशि परिवर्तन से भाग्य में वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं। बुध देव आपके एकादश भाव में रहेंगे, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। इस समय आप ज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहेंगे। सेहत अच्छी रहेगी और आप विभिन्न माध्यमों से धन कमाने में सफल होंगे। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और शत्रु भी आपकी शक्ति और बुद्धिमत्ता से डरेंगे। व्यवसाय में आपकी स्थिति मजबूत होगी और नौकरीपेशा लोगों को भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत सफलता और जीवन में खुशहाली लेकर आएगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध देव की कृपा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाभकारी रहेगी। आप कारोबार के माध्यम से धन कमाने में सफल होंगे और आपके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण विशेष लाभ मिलेगा। व्यवसाय में अच्छे लोग मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।, जिससे परिवार और समाज में आपका कद बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को नए बड़े दायित्व मिलने की संभावना है। सरकारी माध्यम से धन कमाने के अवसर भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने माता-पिता की सेवा करेंगे और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह समय व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के योग लेकर आएगा।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों पर बुध देव की विशेष कृपा बरसेगी और आपके भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे। आप धार्मिक स्वभाव के होंगे, जिससे धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। कई अवसरों पर आपको यह अनुभव होगा कि ईश्वर आपके साथ हैं। बड़े और गुणी लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन धर्म विरुद्ध कार्य न करें, क्योंकि इससे भविष्य में विशेष लाभ होगा। आने वाले समय में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और धार्मिक यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के माध्यम से आप न केवल धन कमाने में सफल होंगे, बल्कि परिवार की परेशानियों को दूर करने में भी सक्षम रहेंगे।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

