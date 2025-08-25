Home > अध्यात्म > 30 अगस्त को होने वाला है कुछ बड़ा, बुध करेगा केतु नक्षत्र में एंट्री, इन 3 राशियों की लग जाएगी लॉटरी!

Budh Nakshatra: 30 अगस्त 2025 की शाम को 4 बजकर 48 मिनट पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार बुध सिंह राशि में प्रवेश करते हुए मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह नक्षत्र केतु ग्रह के अधिपत्य में है।

August 25, 2025

Budh Nakshatra Gochar: बुध ग्रह हर 15 दिनों में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण एक बार फिर बुध  30 अगस्त को शाम 4 बजकर 48 मिनट पर सिंह राशि में एंट्री लेने जा रहा है। बुध मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। माना जाता है कि यह नक्षत्र केतु ग्रह के अधिपत्य में आता है। साथ ही यह पितरों तथा आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसे बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क का कारक भी माना जाता है। 

बुध का इस नक्षत्र में गोचर करने से मानसिक और बौद्धिक स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ इस गोचर से कई राशियों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में किन राशियों के जातकों को करियर, धन और घर की सुख शांति में लाभ मिलने वाला है। इस गोचर से उन्हें कई और चीजों में भी लाभ मिलने के संकेत है।

वृषभ राशि 

  • मानसिक और भावनात्मक स्तर पर राहत
  • छिपी बातें या भावनाएं खुलकर सामने आने की संभावना
  • मन की बात बिना किसी झिझक के कहने में सक्षम होंगे
  • पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा
  • आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेंगे
  • सोचने की क्षमता भी बेहतर होगी
  • क्रिएटिव फील्ड या संचार संबंधित कामों में सफलता 

सिंह राशि

  • व्यक्तित्व में चमक और आत्मविश्वास
  • वाणी में आकर्षण और प्रभाव देखने को मिलेगा
  • बुद्धि और समझदारी में वृद्धि
  • करियर, शिक्षा और व्यवसाय में तरक्की
  • आर्थिक रूप से भी यह समय संतुलित रहेगा
  • चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान सहजता से निकाल लेंगे
  • हल्के-फुल्के व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें

वृश्चिक राशि

  • निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी
  • डिबेट, रिसर्च या रणनीतिक योजना से जुड़े क्षेत्र में लाभ होगा
  • समस्याएं या मानसिक उलझनों का समाधान होगा
  • करियर में उन्नति हो सकती है,
  • आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत
  • कुछ लोगों को अचानक लाभ भी मिल सकता है
  • पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी
  • मित्रों के साथ कुछ अच्छे पल बिताने का मौका

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है। 

