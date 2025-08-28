Home > धर्म > Budh Gochar 2025: करियर और बिजनेस में आएगा सुनहरा दौर! 30 अगस्त के बुध गोचर से 5 राशियों को होगा फायदा

Budh Gochar 2025: करियर और बिजनेस में आएगा सुनहरा दौर! 30 अगस्त के बुध गोचर से 5 राशियों को होगा फायदा

Budh gochar 2025: इस साल 30 अगस्त को बुध ग्रह अपनी राशि का परिवर्तन कर रहें हैं जिससे कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा आईए जानतें हैं इन राशियों के बारे में...

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 28, 2025 16:30:57 IST

budh gocher 2025
budh gocher 2025

Budh gochar 2025: बुध ग्रह को बुद्धि, संचार का कारक माना जाता है इस साल बुध देव 30 अगस्त 2025 को सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर जायेंगे। बुध के इस गोचर से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा आइए जानतें हैं कौन सी राशियां हैं जिन्हें बुध के राशि बदलने से लाभ मिलेगा।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध की स्थिति सिंह राशि में मजबूत मानी जाती है। इसलिए राशि में बुध के आने से कई राशियों को लाभ मिलेगा। 5 राशियां ऐसी भी हैं जिनकी किस्मत में बढ़ा बदलाव होगा. बिजनेस- नौकरी, शिक्षा हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत हो जाएगी। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा।

बुध के सिंह राशि से गोचर से इन राशियों को मिलेगा बेहद खास फल

मिथुन राशि – मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर शुभ रहेगा। इस समय आप निजी जीवन में सफलता हासिल करेंगे। करियर के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। बिजनेस में पर्याप्त मात्रा में धन कमाने में सक्षम होंगे।

सिंह राशि – बुध ग्रह सिंह राशि के जातकों को जीवन के हर दिशा में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। नौकरी में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो जाएगी।

वृषभ राशि – वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बेहद शुभ साबित होगा। आपकी सुख-सुविधाओं से बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। इस अवधि में आप अच्छा पैसा कमाने में कामयाब हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी।

कुंभ राशि – कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर फलदायी साबित होगा। करियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आप काफी लाभ कमाने में सक्षम होंगे। आर्थिक जीवन भी बढ़िया रहेगा।

तुला राशि – तुला राशि वालों के लिए ये गोचर सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी लेकर आ रहा है। इस अवधि में आप अपनी कई इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह गोचर आर्थिक जीवन में आपके लिए धन कमाने के अवसर लेकर आ सकता है और इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: budh gochar 2025budh gochar in singh rashibudh gochar kab hai 2025
