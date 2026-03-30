Home > धर्म > सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज की चेतावनी, आज ही बदलें ये आदत!

सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज की चेतावनी, आज ही बदलें ये आदत!

Broom Vastu Tips: झाडू से जुड़ी मान्यताएं परंपरा और व्यवहार दोनों का मिश्रण हैं. सही समय और तरीके से सफाई रखना बेहद जरूरी है. भले ही मान्यताओं पर भरोसा करें या नहीं.

By: Preeti Rajput | Published: March 30, 2026 1:28:41 PM IST

झाडू से जुड़ी मान्यताएं परंपरा और व्यवहार दोनों का मिश्रण हैं. सही समय और तरीके से सफाई रखना बेहद जरूरी है. भले ही मान्यताओं पर भरोसा करें या नहीं.
झाडू से जुड़ी मान्यताएं परंपरा और व्यवहार दोनों का मिश्रण हैं. सही समय और तरीके से सफाई रखना बेहद जरूरी है. भले ही मान्यताओं पर भरोसा करें या नहीं.


Broom Vastu Tips: सुबह उठते ही झाडू लगाना कई घरों में रोज की आदत है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आदत को लेकर कई मान्यताएं क्यों प्रचलित हैं? किसी का कहना है कि सुबह झाडू लगाना कई घरों में रोज की आदत है. कई लोग मानते हैं कि झाडू लगाना शुभ है, तो इसे अशुभ मानता है. कई लोग मानते हैं कि, झाडू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा और किस्मत से जुड़ा हुआ है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में झाडू का हमारे जीवन पर असर पड़ता है या ये सिर्फ मान्यताएं हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन पुराने समय से चली आ रही ये धारणाएं आज भी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं. 

You Might Be Interested In

सिर्फ सफाई का सामान?

घर में झाडू को आमतौर पर एक साधारण चीज माना जाता है, लेकिन भारतीय परंपराओं में इसे खास महत्व दिया गया है. कई लोग इसे साफ-सफाई और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं. खास बात है कि गांवों से लेकर शहरों तक झाडू को लेकर सोच लगभग एक ही जैसी है. बस तरीका बदल जाता है. आजकल मॉर्डन लाइफस्टाइल में लोग अपने काम जल्दी-जल्दी निपटाते हैं. कई बार झाडू कब लगाई जाए या किस तरह से रखा जाए. इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है. लेकिन पुराने घरों में आज भी इन छोटी-छोटी बातों का खास ख्याल रखा जाता है. 

क्यों मायने रखती है ये मान्यता?

अधिकतर लोग झाडू रखते समय ध्यान नहीं देते हैं. वह कहीं भी रख देते हैं. कभी दरवाजे के पीछे, कभी किचन के कोने में लेकिन मान्यता है कि झाडू को सही दिशा में रखना जरूरी है. घर की उत्तर-पूर्व दिशा में झाडू रखने से नकारात्मकता बढ़ सकती है. 

You Might Be Interested In

टूटी हुई झाड़ू का क्या करें?

घर में पुरानी या टूटी झाडू अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है. लेकिन कई लोग मानते हैं कि झाडू को लंबे समय तक घर में रखना ठीक नहीं होता. इसे बदलना बेहतर माना जाता है. हालांकि, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो टूटी झाडू साफ-सफाई में भी कम असरदार होती है. ऐसे में नई झाड़ू लेना एक प्रैक्टिकल फैसला है. 

झाड़ू से जुड़ी गलतियां

  • झाड़ू को खड़ा रखना
  • खुली जगह पर छोड़ देना
  • पैर लगने पर नजरअंदाज करना
  • कचरा घर में जमा रखना

कोई वैज्ञानिक आधार है?

यह सवाल आज की पीढ़ी के मन में आता है, सच कहें तो अधिकतर मान्यताएं सीधे तौर पर विज्ञान से जुड़ी नहीं हैं. लेकिन उनके पीछे कुछ व्यवहारिक कारण होते हैं. 

  • झाड़ू को छुपाकर रखना
  • बीमारियां कम होती हैं
  • कचरा तुरंत बाहर फेंकने से संक्रमण नहीं फैलता

Mahavir Jayanti 2026 holiday: महावीर जयंती पर क्या-क्या रहेगा बंद? स्कूल, बैंक और ऑफिस; देखें पूरी लिस्ट

समय के साथ सोच में बदलाव 

आज के दौर में लोग मान्यताओं को आंख मूंदकर नहीं मानते हैं. वह हर चीज के पीछे तर्क खोजते हैं. फिर भी कई घरों में आज भी झाडू को लेकर नियमों का पालन किया जाता है. दिलचस्प बात है कि शहर हो या गांव, साफ-सफाई हर जगह एक जैसी ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे परंपरा से जोड़ता है, तो कोई हेल्थ या हाइजीन के कारण. झाडू से जुड़ी मान्यताएं भले ही अलग-अलग हो. साफ-सफाई की सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है. इन बातों को मानें या न मानें, लेकिन घर को साफ और व्यवस्थि रखना फायदेमंद होता है. 

West Bengal Election 2026: कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित; अधीर रंजन चौधरी को इस सीट से मिला टिकट

You Might Be Interested In
Tags: broom vastu tipsjhadu rules IndiaLakshmi broom beliefsmorning jhadu mythvastu for home cleaning
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हरा धनिया खाने के धमाकेदार फायदे

March 30, 2026

सिर्फ पीने के लिए नहीं, इन चीजों में भी काम...

March 29, 2026

जोड़ों के दर्द से हैं परेशान इस पीली चीज का...

March 29, 2026

स्वादिष्ट के साथ फायदेमंद भी हैं खरबूजे के बीज

March 29, 2026

कच्चा नारियल खाने के फायदे, सेहत के लिए है वरदान

March 28, 2026

4 रुपए से शुरू हुआ सफर – जानिए भारत में...

March 28, 2026
सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज की चेतावनी, आज ही बदलें ये आदत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज की चेतावनी, आज ही बदलें ये आदत!
सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज की चेतावनी, आज ही बदलें ये आदत!
सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज की चेतावनी, आज ही बदलें ये आदत!
सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं? प्रेमानंद जी महाराज की चेतावनी, आज ही बदलें ये आदत!